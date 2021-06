¡Cristo es la respuesta!

Mas David se fortaleció en Jehová su Dios

1 Samuel 30: 1 - 6, dice: “Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Niguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego.

Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor; pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino, pues, David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, más David se fortaleció en Jehová su Dios.”

En este relato bíblico encontramos una situación crítica: regresando al campamento donde se encontraban David y sus hombres, se encuentran con la desagradable sorpresa que todo estaba en fuego, sus mujeres y niños habían desaparecido, pues un pueblo enemigo los había hecho prisioneros, y dice la Biblia que lloraron al punto que les faltaban las fuerzas para seguir; imaginemos por un momento la escena tan dramática causada por la amargura de alma que estos hombres estaban viviendo. Pero encima de esto, hay alguien que todavía enfrenta algo mucho peor, pues aparte de sufrir la pena que sentía por causa de que sus mujeres ya no estaban, se angustió mucho, pues el pueblo hablaba de apedrearlo, ese hombre era David, lo lógico y normal es que huyera para que de esa manera él salvara su vida o que escapara para tener la posibilidad de no ser apedreado por el pueblo; sin embargo, la Biblia dice que: “Más David se fortalecía en Jehová su Dios”.

David no solo decide no huir, sino que también decide fortalecerse; uno de los significados de la palabra “Fortaleza”, es la capacidad moral de una persona para resistir o sobrellevar sufrimientos o penalidades, es vencer el temor y la angustia. En el caso de David, no se fortaleció en sí mismo, pues la Biblia dice que se angustió mucho, no se fortaleció en sus mujeres, pues estaban cautivas, no se fortaleció con el pueblo, pues hablaban de apedrearlo; se fortaleció en Jehová. Claro que es una bendición encontrar fortaleza en el conyugue, en los padres, en los hermanos, en seres queridos; pero esto no siempre será posible, quizá en ese momento de angustia, dolor y quebranto, no estarán disponibles; o quizá como la mujer de Job, que le dice a su esposo: “¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete”, Imagínese nada mas la escena, no solo Job tuvo que enfrentar la pena de perderlo todo, pero encima de eso, el dolor de escuchara su esposa, por lo cual lo mejor que podemos hacer, es fortalecernos en Jehová, Él siempre va a estar disponible, nunca nos va a dejar y nos dará lo que necesitamos para seguir adelante por medio de la oración, por medio de su Palabra, por medio de servirle, por medio de la iglesia.

Concluyo diciendo que la frase termina diciendo: “En Jehová su Dios”. La pregunta es: ¿Jehová es su Dios?, ¿El Dios de la Biblia es su Dios?, ¿está seguro que así es?, porque de lo contrario, es importante entender que David no hubiera podido fortalecerse en Jehová, si él no hubiera confiado en su Dios; lo mismo puede suceder con cualquier persona, la única forma de que Jehová sea nuestro Dios es aceptando a Cristo como único y suficiente salvador, (Juan 3:16). Que Dios nos de la gracia de fortalecernos en Él. Dios les bendiga.