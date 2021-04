¡Cristo es la respuesta!

La resiliencia en la vida cristiana

Génesis 39

Un tema que recientemente se ha puesto de moda, es lo que se conoce como la resiliencia, el significado de esta palabra en psicología, es la capacidad que tiene la persona para superar circunstancias traumáticas en su vida, como la muerte de un ser querido, un accidente, etc. Pronto en la Biblia se nos da ejemplo de personas que tuvieron que superar circunstancias muy adversas en su vida y lo hicieron de la mejor manera.

En Génesis capítulo 39 por ejemplo, se nos habla de un hombre llamado José, el cual siendo un joven, fue vendido como esclavo y luego estando en esa condición, terminó encarcelado injustamente pasando varios años en prisión; aquí encontramos al candidato idóneo de una persona que su vida terminara mal, lleno de rencores, de enojos, de frustraciones y traumas, una vida marcada con vicios y seguramente con desequilibrio mental; pero nada de esto fue así, ese hombre llego a ser quien libro a su pueblo de que pereciera de hambre, fue el salvador de su nación. En esencia hubo algo que a José le permitió superar esas circunstancias tan adversas en su vida, y esto lo encontramos en Génesis 39:2 y 21 donde dice: “Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y estaba en casa de su amo egipcio”; y versículo 21, dice: “Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel”. En estos dos versículos podemos ver con claridad que algo fundamental para que José saliera adelante de sus adversidades, fue la presencia de Dios, y quisiera mencionar algunas cosas que son indispensables para nosotros tener la presencia de Dios en nuestras vidas y así tener lo necesario para poder superar las adversidades que en esta vida se nos presenten.

En primer lugar, José no solo creía en Dios, pero le creía a Dios, lo que Él le prometía, lo que Él decía en su Palabra; aunque en la Biblia no lo menciona, pero uno puede suponer o deducir que así era la vida de este hombre; para que una persona pueda tener la presencia de Dios, no solo debe creer en Dios, sino creer lo que dice su Palabra, comenzando por la salvación de su alma, donde creemos que Cristo murió por nuestros pecados, pero también ha resucitado para darnos salvación, perdón de pecados y vida eterna (Juan 3:16); esto es tan importante ya que en esa manera por fe, Cristo vendrá a morar en nuestros corazones, y eso nos permitirá una relación cercana y estrecha con Dios, teniendo así su presencia.

Otra cosa que es importante entender, es que la presencia de Dios en nuestra vida, no es la ausencia de problemas, hay gente que equivocadamente pudiera decir que los problemas se van a acabar, que ya no va haber dificultades ni sufrimiento, eso no es verdad, pero lo que es cierto, es que al igual que José en medio de la adversidad, Dios nos va a prosperar, Él nos va a extender su misericordia, hallaremos gracia delante de sus ojos y delante de los demás.

Finalmente, si vamos a tener su presencia, debemos buscar vivir en la voluntad de Dios; la Biblia nos dice cómo la mujer de Potifar, quien era el amo de José en Egipto, buscó una y otra vez seducirlo para tener relaciones intimas con él, sin embargo, José rehusó hacerlo, porque él no quería pecar contra Dios, quería mantener una vida santa, limpia delante de Dios, pues él estaba muy consciente que si algo estorba e impide la presencia de Dios, es el pecado. Que el Señor nos permita vivir con su presencia, pues es lo que nos permitirá superar la adversidad.

