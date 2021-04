Cristo es la respuesta

UN CAMINO HACIA DIOS

«Un hombre llano y simple», Moisés Lira Serafín: Art. 746

Miguel Bañuelos Díaz

Jesús se dirigía claramente con sus discípulos para que entendieran las verdades de comportamiento con los hombres de su tiempo y comprendieran cómo es importante hablar con precisión y veracidad.

De acuerdo a este contexto, afirma el P. José Guzmán Ponce de León, M.Sp.S., que, «el genuino espíritu de la Congregación de Misioneras de las Caridad de María Inmaculada, fundadas por el Siervo de Dios Moisés Lira, incrustado genuinamente y con deleite de intimidad en el gran árbol de las Obras de la Cruz», por lo que, «los medios de santificación y el Espíritu de la Cruz», son de las Misioneras, por haber sido fundadas por el primer Misionero del Espírtu Santo, de quien recibieron su proprio espíritu.

Continua el P. José Guzmán: «Ahora bien, el segundo elemento dentro de las Obras de la Cruz, dentro de su Espíritu del que participa toda la gran Familia de la Cruz, a las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada les corresponde el aspecto particular de la "sencillez" que se hermana con la humildad; pero esa sencillez es el "espíritu de infancia" que el padre Moisés quiso para sus hijas, es como el aspecto especial. […] Les toca hacer contrapeso a la vanidad, al orgullo, a la soberbia, por medio de un espíritu de humildad y de sencillez, en espíritu filial».

Enfatiza el P. Guzmán: «estoy segurísimo que lo que el padre Moisés les comunicó a ustedes lo bebió a raudales en las enseñanzas de Nuestro Padre Félix; y lo supo beber y lo supo traducir en su vida, supo hacer de eso como la característica de su espiritualidad personal. El primer hijo del Padre Félix, el hijo primogénito, se caracterizó por su sencillez, por su veracidad, por su humildad, por su pequeñez, y por su espiritu filial. Así lo recordamos y así vive él en ustedes.»

El padre Moisés, afirma el P. José: «se enamoró de esta virtud de la sencillez. Porque así como que iba muy de acuerdo con su psicología. Claro, Nuestro Señor es el Autor de nuestra naturaleza y sabemos que la gracia no violenta la naturaleza, sino que la perfecciona y la completa. Nuestro Señor, al Padre Moisés, lo hizo un hombre sencillo, de corazón limpio, de mirada de niño, de rectitud, no podía decir mentiras. Aún en sus actitudes, sin afectación y sin doblez. Era sencillamente la característica de un alma simple, de un alma llana, de un alma que no tiene dobleces.»

