¡Cristo es la respuesta!

Los beneficios de mantenernos humildes

Isaías 57:-15

En Isaías 57:15 dice: “Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados.” Al leer versículos como éste, nos damos cuenta de la necesidad de ser humildes, pues nos describe que Dios habitará junto a la persona que sea humilde de espíritu; y además. Hará vivir el espíritu, y vuelve a mencionar, de los humildes. Creo que alguien que practica humildad, tendrá una buena relación con Dios, una relación cercana, íntima, personal y profunda con el Señor.

Siguiendo con esta reflexión acerca de la humildad, en Isaías 66:2 dice: “Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que tiembla a mi Palabra.” Aquí se vuelve a mencionar acerca de aquél que es humilde de espíritu, y esta vez el beneficio es que Dios habrá de mirarle. El creador del universo dice que algo que va a llamar su atención, si algo habrá de atraer su mirada, será aquél que ande en humildad; y es que a Dios le agrada cuando alguien reconoce su incapacidad, cuando alguien dice: “Yo necesito su ayuda” “Yo solo no puedo”; eso es lo que da lugar a que Dios voltee su rostro hacia nosotros y nos mire con el fin de socorrernos, de sostenernos y darnos lo que necesitamos para seguir adelante.

En Mateo 11:29, encontramos otro beneficio de la humildad, pues dice el Señor Jesucristo: “Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga”; es decir que una persona que busca vivir en humildad, estará imitando a Jesús; y es que si algo podemos ver como una constante en el Señor Jesucristo, es su vida llena de humildad, siendo Dios, se hizo hombre, y vino a nacer en un pesebre, vivió sometido a sus padres terrenales; también Él dijo: “Las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.” Su entrada triunfal en Jerusalén, fue sentado sobre un pollino, hijo de una asna, y no sobre un caballo; trayendo a la memoria que él no era un conquistador, sino el Príncipe de paz mostrando así una vez más su humildad, y finalmente entregó su vida a morir por nosotros en la cruz del calvario, cumpliendo así la voluntad del Padre para darnos salvación, perdón de pecados y vida eterna; qué ejemplo de humildad, y claro que si vivimos de esa manera, nos estaremos pareciendo a Jesús nuestro salvador.

En Efesios 4:2, “Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.” nos dice que otro de los beneficios de la humildad, es que tendremos una buena relación con los demás; y es que si vamos a soportar y amar a los demás, no va a ser pensando que somos mejores que otros, pensando que otros cometen errores, pero yo no, eso es soberbia; pero si somos humildes y reconocemos nuestra condición, podremos sobrellevarnos los unos a los otros.

Finalmente en Santiago 4:6 dice: “Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.” Es decir, la gracia de Dios, su favor, su bendición, su benevolencia, su misericordia, su salvación vendrá a la vida de aquel que en humildad reconoce que sin Dios no es nada, y lejos de Él nada puede hacer. Que el Señor nos permita vivir gozando de los beneficios que trae a nuestras vidas la humildad.

