¡Cristo es la respuesta!

La Importancia de un buen testimonio

Filipenses 2:15

Recientemente reflexionando acerca de la vida de Daniel y considerando el buen testimonio que él tuvo durante su vida, creo importante que veamos acerca de la importancia tener precisamente un buen testimonio, la voluntad divina es que cada cristiano viva de tal manera que en sus acciones, en sus palabras, en sus reacciones, en su comportamiento se pueda decir que tiene un buen testimonio.

A la luz de unos versículos bíblicos veremos lo importante que es tener esto. Primeramente en Génesis 12:2 dice: “Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.” El Señor espera que al nosotros recibir bendición, de esa misma manera, busquemos también ser de bendición a los demás, y claro que el tener un buen testimonio, es algo que traerá beneficio, provecho a la vida de otros; en inspirarlos, en motivarlos, convirtiéndose esto en una gran bendición.

Recientemente mi esposa y yo hablamos acerca de un familiar que a pesar de las adversidades de la vida, a pesar de los problemas que ha tenido que enfrentar, él sigue siendo optimista, tiene un buen ánimo, y claro que es de admirarse la forma en que sigue adelante. Imaginemos la gran bendición que padres de buen testimonio serán para sus hijos en ser un buen ejemplo y una motivación para ellos seguir en el camino correcto, el camino a hacer las cosas como Dios manda en su Palabra.

Para continuar, vemos en Jeremías 15:19, que dice: “Por tanto, así dice Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás; y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos.” Aquí encontramos otra razón por la cual es importante un buen testimonio, el ver que la gente se convierta al cristianismo, gente decida creer en Cristo como su único y suficiente salvador. Cuando los cristianos no tienen un buen testimonio, la gente rechaza el mensaje, y toman como excusa y pretexto esto, aún para decir: “Si eso son los cristianos mejor me quedo como estoy”, por el contrario cuando hay un buen testimonio, esto prepara el corazón para que llegando el momento la gente tome la decisión de aceptar a Cristo (Juan 3:16). Esto se puede ver en el buen testimonio que dio Esteban el primer mártir cristiano en el momento de enfrentar su muerte en manos de perseguidores entre los cuales se encontraba Saulo de Tarso, el cual después de su conversión, caminó a Damasco, se convirtió en el apóstol Pablo.

Otro versículo que nos habla de lo importante que es un buen testimonio, es Mateo 5:16, que dice: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” En la vida del cristiano, las buenas obras no se tratan de llamar la atención a nosotros mismos, sino de dar gloria a Dios, no se trata de ganar fama, de tener el favor de la gente, de tener su admiración; se trata de dar gloria y honra al Señor por medio de un buen testimonio.

Finalmente en Filipenses 2:15 dice: “Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa…” Estos dos adjetivos: “Maligna y perversa”, resumen la sociedad en la que vivimos, es por eso de suma importancia que los cristianos decidamos tener un buen testimonio, haciendo una diferencia, porque si algo necesita este mundo, es que seamos luz y sal, que le mostremos a esta generación que a pesar de tanta maldad y tanta perversión, todavía se puede vivir para hacer la voluntad de Dios, todavía podemos agradarle y tener su bendición, pero esto será imposible si no tenemos un buen testimonio. Que el Señor permita que así sea. ¡Amén!

Iglesia Bíblica Bautista

