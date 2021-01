¡Cristo es la respuesta!

Discernimiento Espiritual

Ezequiel 22:26

Sin lugar a dudas estamos viviendo tiempos donde la Biblia nos advierte, y dice en Isaías 5:20 “¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!” Es exactamente lo que está sucediendo en nuestra sociedad; y como creyente o cristiano, lo entiende, lo acepta, y uno dice: “Es que no entienden la Palabra de Dios”, “es que necesitan nacer de nuevo”, “Es que no tienen a Cristo en su corazón”, “Todavía tienen un velo puesto sobre sus ojos espirituales”; y esa es la razón de que no pueden ver las cosas como Dios quiere que las vean, en fin, hay varios argumentos que se pudieran dar de el por qué la gente confunde y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, no hay ese entendimiento, esa distinción y terminan haciendo un juicio equivocado.

Ahora, es interesante en pasajes como Ezequiel 22:26, Dios no hace referencia a la gente en general, de los incrédulos, de los que llamamos inconversos; el versículo comienza diciendo: “Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis santuarios…”; ahora, se supone que ellos eran creyentes, gente que tenía temor de Dios, tan así que sus vidas giraban en torno a lo sagrado, a las cosas santas, a la adoración a Dios, no eran neófitos, ignorantes, o inconscientes de Dios y su Palabra; pero aun así, dice la Biblia, que violaron la ley y también contaminaron el santuario, es decir, había una incongruencia, una hipocresía entre lo que sabían y lo que llevaban a cabo o lo que en la práctica hacían, y esto dio como resultado lo que sigue diciendo en el versículo 26, que dice: “…Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y he sido profanado en medio de ellos.” Actualmente eso es lo que está pasando entre los cristianos, entre los que se dicen creyentes no hay discernimiento espiritual; y la terrible realidad es que si en los que se supone que deberían tener claro la diferencia entre lo bueno y lo malo, no lo están haciendo, mucho menos aquellos que ignoran, que no conocen, que no son cristianos. El panorama que le espera a nuestro mundo es desolador.

Seguramente se enteró que el nuevo presidente de los Estados Unidos, juró sobre una Biblia, y se supone que hay un compromiso y responsabilidad de hacer conforme a lo que en ella se enseña, y por cierto, es la Escritura quien nos enseña acerca de lo que es bueno y lo que es malo, por encima de las tradiciones, la cultura, la filosofía y cualquier otra cosa; mas sin embargo éste hombre, pronto empezó a tomar decisiones contrarias a la Palabra de Dios, violando así la ley del Señor, apoyando a grupos a favor del homosexualismo, del lesbianismo, del aborto; ahora, de ninguna manera es estar contra la gente, pero sí a favor de lo que la Palabra de Dios enseña, y claro que las cosas que acabo de mencionar, van en contra de principios bíblicos. Lo cierto es que hacen falta hombres y mujeres creyentes, cristianos que tomemos en serio el obedecer la Palabra de Dios, que propongamos en nuestro corazón como lo hizo Daniel, no contaminarnos con este mundo, con su ideología, con su manera de pensar, que hagamos la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y así teniendo ese discernimiento espiritual resplandezcamos como luminares para la honra y la gloria de Dios. Que el Señor nos conceda que así sea.

Iglesia Bíblica Bautista

Calle Nube 560, Colonia Garita de Jalisco. Tel. 841-5387 www.ibbslp.org.mx

Horario. Domingo 10:00 A.M. y 12:00 P.M. 6:00 P.M.; Miércoles 7:00 P.M.