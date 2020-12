¡Cristo es la respuesta!

¿Qué dice la Biblia acerca de adorar a la muerte?

Recientemente haciendo visitas con gente he visto que algo que lamentablemente ha aumentado, es el culto y la adoración a un ídolo que llaman “La Santa Muerte.” En mi última visita una abuelita me pidió que le dijera a sus nietas lo que la Biblia nos enseña acerca de este tema, y eso es precisamente lo que deseo compartir en esta ocasión. Entiendo que sería imposible en un solo artículo elaborar todo lo que dice la Biblia, pero deseo mencionar algunos pasajes que dejarán muy claro que Dios no aprueba dicha adoración.

Lo primero es en 1 Corintios 15:26 que dice: “Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.” Hay que entender que la muerte no es un amigo, no está de nuestro lado, es un enemigo, por lo tal, está en nuestra contra, y este enemigo como dice el pasaje, será destruido; pero mientras eso sucede, este enemigo buscará destruirnos al hacernos pensar que podemos confiar en ella, que podemos pedirle, que podemos adorarle; y todo eso es un engaño, pues como todo ídolo, la Biblia advierte que son hechos de manos de hombres, tienen boca, pero no hablan, tienen ojos pero no ven, oídos tienen, más no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos, (Salmo 115:4-8).

Ahora, yo sé que hay gente que pudiera decir que la muerte les hizo tal o cual milagro, que contestó una petición, o que les hizo un favor que pidieron; pero aun en eso, la Escritura enseña que detrás de los ídolos están los demonios, (1 Corintios 10:19,20). Es decir, Satanás y sus ejércitos otra vez buscando engañar destruir, para que la gente no busque adorar a Dios y darle la honra y la gloria que Él merece, pues no hay que olvidar que el primero de los mandamientos, dice: “No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, (Éxodo 20:3-5).

Para continuar, en Libro de Apocalipsis, nos dice cómo finalmente la muerte, ese enemigo, será destruido. “Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda;” es decir, la muerte como todos los enemigos de Dios, terminará en el infierno, y claro, que en tanto esto no suceda, ella buscará llevarse con ella al mayor número posible de almas, y la única forma en que esto no pase, que nuestra alma no vaya al infierno, es por medio de la Persona y obra de Jesucristo, pues Él murió en la cruz del calvario por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó, se levantó de los muertos, derrotando así a este enemigo y mostrando que Él es más poderoso y puede así darnos la vida eterna, la cual nos ofrece como un regalo, pues la paga del pecado es muerte, más la dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro,(Romanos 6:23). Espero y confío en el Señor que al ver estas verdades, seamos convencidos que en ninguna manera Dios aprueba y bendice la adoración a la muerte, y antes bien, decidamos alabar y bendecir a Jesús, pues el que cree en Él, tendrá vida eterna, (Juan 3:16).

