¡Cristo es la respuesta!

La Vida Eterna

“Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.” San Luan 17:3

La vida eterna viene por medio de Jesucristo, a quien Dios envió a este mundo a dar su vida por cada pecador que se arrepiente y cree en Él como el salvador de su alma.

Todos los seres humanos somos pecadores y nos hemos apartado de Dios por el pecado, “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,” Romanos 6:23. Cada persona en este mundo necesita buscar a Dios y tener ese encuentro con Jesucristo para la salvación de su alma y así poder tener vida eterna en el cielo.

Dios ha preparado un lugar en el cielo para cada persona que recibe a Jesucristo como su salvador; en su infinito amor, desea perdonar a cada persona, “Mas Dios muestra su amor para con nosotros que aun siendo pecadores Cristo murió por nosotros,” Ro. 5:8. Jesús el Hijo de Dios vino a este mundo para dar vida eterna a través de su obra en le cruz.

La vida no termina con la muerte, pues hay un lugar especial en el cielo para cada persona que cree en Jesús, Él dijo: “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho; voy pues, a preparar lugar para vosotros” Juan 14:1,2. Hay un lugar especial en el cielo preparado para cada persona que se acerca a Dios por medio de Jesús, es una esperanza viva, el saber que existe el cielo, y que cada persona tiene la oportunidad de ir después de morir si tan solo se arrepiente de sus pecados y recibe el regalo de vida eterna por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, en Romanos 6:23 dice: “Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” Hay condenación de un alma por el pecado, pero Dios quiere perdonar todo pecado por medio de su Hijo Jesucristo.

En estos días de tanto dolor y quebranto por medio de ésta pandemia que estamos viviendo, por la delincuencia, y todas las cosas malas que están sucediendo en este mundo; tenemos esa esperanza de saber que hay un lugar mejor, y que si nos acercamos a Dios por medio de su Hijo, por mucho que suframos aquí, tendremos un lugar donde estar eternamente. La vida no termina aquí, todo esto es pasajero, nada aquí será eterno. Así que lo mejor es buscar lo que es verdaderamente eterno, que es aceptar esa vida eterna que solo Jesús nos puede dar. Toda persona que pide perdón a Dios por sus pecados y acepta a Jesús en su corazón, tiene vida eterna. “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida,” Juan 5:24.

