¡Cristo es la respuesta!

La importancia de la unidad

Marcos 3:20 al 27

Hubo un incidente con los escribas los cuales atribuían el que Jesús expulsaba los demonios por el príncipe de los demonios, a lo cual el Señor responde en los próximos versículos haciendo algunas declaraciones que vale la pena reflexionar y que ciertamente nos hacen ver la importancia precisamente de la unidad, el Señor dice: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear sus casa.”

Lo primero que deseo mencionar, es el hecho de que es necesario tomar conciencia de que Satanás no está dividido; es decir, él tiene unidad y eso es lo primero que debe provocar que hagamos un alto y recapacitemos, en Efesios 6:12 dice: “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.” De versículos como este podemos deducir, que las fuerzas del mal, están organizadas y tienen unidad.

Regresando al pasaje, dice que tanto un reino como una casa que están divididas, no pueden permanecer, y eso es algo que ninguna manera se debe tomar a la ligera, y como dice la última parte del versículo 26, ha llegado su fin, y es que eso es lógico que suceda, ya que si por un lado el enemigo está unido y entre nosotros no hay unidad, lo único que nos espera es el fracaso, el no permanecer, el fin.

En el versículo 27, el Señor resume lo que es necesario considerar para que exista unidad, y dice: “Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa.” Ahora, sin duda, un hombre y una mujer, no podrán ser fuertes si primero no existe unidad en primer lugar con Dios, y esto comienza con salvación (Juan 3:16), pero continua en el día a día siendo fieles a leer su Palabra, a orar y claro a congregarnos (Hechos 10:25); esto es básico, fundamental, pues alguna vez escuche que si vamos a tener unidad con otras personas, primeramente hay que tener unidad con Dios; y es que es imposible que si no hay unidad con Dios, la podamos tener con alguien más; es más una buena relación con Dios, tendrá como resultado una buena relación con otros, especialmente con los que nos rodean.

Yo he experimentado en mi propia vida, que si para mi es prioridad tener unidad con Dios, de esa manera podré tener comunión con mi esposa y con mis hijas; y esto no se limita al hogar, esto aplica en el trabajo, en la iglesia, en cualquier otro lugar donde tenga la oportunidad de relacionarme con otras personas.

Finalmente, al haber unidad, evitaremos el ser saqueados de nuestros bienes en nuestras casas; el ser despojados, el que nos quiten lo que de la buena mano de Dios tenemos, ese es el propósito del diablo. Que el Señor nos ayude a tener unidad.

