¡Cristo es la respuesta!

La bendición de Dios

Génesis 32:22 al 32

En este pasaje de Génesis 32:22 al 32, encontramos algunas cosas en cuanto a la bendición de Dios; que creo de todo mi corazón, es necesario considerar, y que por Su gracia y para su gloria, deseo expresar para la provecho de todos nosotros.

La primera frase que deseo llamar su atención, es en Génesis 32:24, donde dice: “Así se quedó Jacob solo…” Sé que la bendición de Dios puede llegar a nuestras vidas por medio de otros; por ejemplo, padres piadosos tomando buenas decisiones, eso va a traer bendición a la vida de los hijos, eso es cierto; pero a fin de cuentas, el que esto se afirme en nuestras vidas, es algo personal; vuelvo al ejemplo anterior, claro que va a ser de bendición padres que vivan con el temor de Dios y hagan lo que agrada al Señor , pero llegado el momento, si un hijo decide tomar un rumbo equivocado y decide llevar una vida descarriada, él mismo estará cancelando la bendición de Dios sobre su propia vida; seguramente mientras que en su niñez y su juventud al estar en sumisión, disfrute la bendición del Señor por causa de sus padres, pero finalmente, de manera personal, debe tomar esa decisión; así estando completamente solo Jacob, luchó con el varón hasta que rayaba el alba.

Antes de continuar, por lo que se ve en el pasaje, podemos decir que este varón que se menciona es una apariencia Antiguo Testamental del Señor Jesucristo, no solo por lo que el varón dice acerca del nombre nuevo que le da a Jacob “Israel” (Porque has luchado con Dios y con los hombres y los has vencido), sino también por lo que dice Jacob acerca del nombre con que llamó ese lugar: “Peniel” (Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma); y es que hay que tener claro en nuestra mente y corazón, que la bendición de Dios de manera plena y abundante, solo vendrá a nuestras vidas por la persona y obra de Cristo, pues para empezar, es por medio de Jesús que tendremos la salvación del alma, el perdón de pecados y la vida eterna.

Siguiendo con el pasaje y después de que Jacob luchó con el varón hasta rayar el alba, dice el versículo 25: “Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, si no me bendices.” Aquí vemos que Jacob estuvo luchando toda la noche hasta prácticamente el amanecer; y la razón, es porque él deseaba la bendición de Dios por medio de éste varón. Déjeme mencionar algunas cosas; todos necesitamos la bendición de Dios, este mundo, esta vida es difícil, es complicada; y lo único que nos va a sacar adelante, es la bendición del Señor, la necesitamos, y no exagero en decir que urgente desesperadamente en nuestra vida; en nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra sociedad, nuestro gobierno, nuestro país, en el mundo entero.

Lo siguiente es: Dios quiere bendecirnos, de eso no cabe duda; la Biblia nos habla de que Dios es bueno, misericordioso, paciente, fiel, Él es amor, y antes de traer juicio, castigo, maldición; Él desea bendecirnos, pero para que eso pase, al igual que Jacob, hay que luchar, hay que insistir, hay que aferrarnos a ello; la triste realidad es que no valoramos su bendición , y si acaso, vemos la necesidad , no estamos dispuestos a pagar el precio de tenerla; no queremos sacrificio, desvelos, incomodidad, no queremos luchar; y a veces hasta preferimos pensar que Dios no nos quiere bendecir, cuando el problema no es el Señor, sino nosotros con nuestra apatía, nuestra indiferencia, nuestra falta de disposición.

Oh! Que Dios obre en cada uno de nosotros de tal manera, que al igual que Jacob, no lo dejemos hasta que Él nos bendiga. ¡Amén!.

Iglesia Bíblica Bautista

Calle Nube 560, Colonia Garita de Jalisco. Tel. 841-5387

Horario. Domingo 10:00 A.M. y 12:00 P.M. 6:00 PM; Miércoles y Jueves 7:00 P.M.

www.ibbslp.org.mx