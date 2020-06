¡Cristo es la respuesta!

El lugar de las buenas obras

Tito 3:10

Recientemente leyendo mi Biblia pude ver claramente algo que luego causa controversia, inquietudes, dudas; pero al considerar lo que la Biblia enseña, todo esto se aclara, se resuelve, pues no hay que olvidar que la Escritura es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino (Salmo 119:105).

Lo primero que deseo establecer es que la Biblia nos enseña que la salvación que Dios nos ofrece no es por nuestras buenas obras. En Tito 3:5: “Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador”. En resumen aquí se nos dice, que una persona la única forma en que puede tener la salvación que Dios ofrece es por la persona y obra de Jesucristo; esto nada tiene que ver con las buenas obras que cualquiera de nosotros pudiera llevar a cabo. La gran diferencia entre religión y verdadero cristianismo, es que toda religión enseña lo que el hombre debe hacer para tener la esperanza de quizá lograr su salvación y el cristianismo nos habla de lo que Dios hizo para darnos la salvación como un regalo (Rom 6:23). Lo interesante de esto, es que aunque la salvación que Dios nos da es gratuita ya que Cristo pagó por ella, todavía una persona que ya tiene salvación esto se va a reflejar en una vida de buenas obras. En Tito 2:7 Pablo inspirado por el Espíritu Santo le dice a Tito lo siguiente: “Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras” ahora, aquí alguien pudiera pensar que Pablo le dice esto a Tito porque él era un líder en la iglesia, pero no es así ya que vemos algunos pasajes precisamente en este libro de Tito donde se pide a todos los creyentes que nuestra carta de presentación, por decirlo de alguna manera, sea las buenas obras; a veces cometemos el error de pensar que solo los que están en la iglesia a cargo de algo o los que son responsables de tal o cual área, ellos si necesitan presentarse como ejemplo de buenas obras; cuando Dios quiere que todo cristiano tenga ese testimonio, insisto no para ser salvo sino porque ya es salvo en Tito 3:1 Pablo le pide que le diga lo siguiente a los hermanos de la iglesia recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Todo creyente debe mostrar disposición para toda buena obra. Es lamentable que muchos de nosotros (me incluyo en ello) vemos necesidades en la iglesia, en los hermanos, en la vida de otros y debiendo ayudar no lo hacemos y la razón muchas veces no es que no podamos, sino que simplemente, no hay disposición; y si algo debe distinguir a los creyentes, debe ser esa disposición para toda buena obra.

También en Tito 2:14: “quien se dio así mismo por nosotros (hablando de Cristo) para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Nuevamente la exhortación y creo en todo momento pero especialmente en esto se requiere y espera que los cristianos tengamos celo por lo santo, por lo bueno. Lo que agrada a Dios siendo así luz y sol pero esto no va a aparecer si no hay celo por buenas obras. Finalmente en Tito 3:8 y 14 se pide firmemente que los que creemos en Dios aprendamos a ocuparnos en buenas obras, ese debe ser nuestro enfoque ahí debemos poner nuestra atención pues Dios nos enseñó el lugar de las buenas obras no para salvación pero para dar evidencia de ello.

