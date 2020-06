¡Cristo es la respuesta!

NUESTRO MEJOR AMIGO

Lucas 7:34

En la Biblia encontramos en Lucas 7:34: “Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores.” Y en esta ocasión quiero llamar su atención a la última frase “Amigo de publicanos y pecadores.” Creo que aquí encontramos una gran verdad. La palabra “amigo” tiene que ver con amistad, pero aun va más allá, porque tiene que ver con el amor.

Para comenzar, quiero decirle, que Jesús ciertamente es el mejor amigo que pudiéramos tener, ya que su amor lo llevó a que “Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2:5 al 8). Cristo estando en la cruz del Calvario, se ofreció por nosotros para morir por nuestros pecados, “El Justo por los injustos”, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado allí nuestro mejor amigo que es Jesucristo, realizó un intercambio maravilloso; ya que nuestros pecados pasaron a su cuenta, y su justicia y santidad, pasaron a nuestra cuenta. Esa es la razón por la cual un pecador que se arrepiente y por fe recibe y acepta a Cristo como su Salvador, puede tener la plena certeza de que su alma va al cielo, pues la justicia de Cristo le es dada. En Jesús no se halló pecado, ni engaño en su boca, vivió una vida santa y pura.

Recordando la definición de amistad que involucra el amor, creo que Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, lo justo sería que nosotros correspondiendo a esa amistad, le amemos, le honremos y vivamos para Él. Desgraciadamente la mayoría de las personas incluyendo cristianos, no corresponden a ese Mejor Amigo, viven de manera desordenada, fuera de la voluntad de Dios, buscando satisfacer sus deseos y sus deleites, sin importarles lo que el Señor quiere para sus vidas, y llega al punto que aun conociendo lo que Dios desea de ellos, prefieren seguir en la maldad, dándole la espalda a ese Mejor Amigo que es Jesucristo. En lo personal, no solo Jesús me ha dado la Salvación de mi alma, sino que en tiempos difíciles, adversos, de manera muy especial he podido gozar de su consuelo, de su amor, su ánimo, su fortaleza, su sostén, su presencia; y en ocasiones, entendiendo que ese Amigo que también es mi buen Pastor, me ha puesto sobre sus hombros y me ha llevado en tiempos donde mi humana debilidad ya no puede más.

