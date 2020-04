¡Cristo es la Respuesta!

Dios te convirtió la maldición en bendición. Deuteronomio 23:5





Por Víctor Hugo Guel González

Sé que estamos viviendo en tiempos difíciles y complicados donde tenemos acceso a demasiada información, mucho más de lo que en un momento dado podemos entender y procesar para luego tener beneficio de dicha información, es increíble que tan solo han pasado tres meses de este 2020 y estamos enfrentando una situación que sin lugar a dudas habrá de marcar nuestras vidas y quizá de esta manera “ocurrente” lo exprese, pero no es difícil imaginar que esta será una referencia en obligación de nuestra conversaciones donde habremos de decir algo como que esto sucedió antes o después del COVID 19 según sea el caso; en estos días yo recordé un versículo , que varias veces en mi vida el señor ha usado. Y que lo considero muy apropiado para la ocasión Deuteronomio 23:5 “mas no quisoJehová tu Dios oír a Balam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba”.

La verdad es que a nadie, ni de chiste, le hubiera gustado enfrentar lo que trajo consigo esta pandemia; y claro que podemos ver esto precisamente como una maldición. Para empezar, miles de seres humanos han perdido la vida, trayendo dolor y quebranto a muchas familias. La situación económica que ha puesto a millones de personas entre la espada y la pared ya que están en la disyuntiva de salir a trabajar para comer o quedarse en casa para no contagiarse y no contagiar a otros; pues resulta que en muchos casos dicen los expertos que la enfermad se ha presentado sin ningún síntoma. La crisis social que ha provocado en muchos hogares, el encierro obligado que ha dado como resultado que matrimonios después de la cuarentena han decidido divorciarse; y que las estadísticas de maltrato y violencia intrafamiliar han ido en aumento. La tragedia de médicos, enfermeros y trabajadores de la salud que han sido quienes han tenido que pelear con la peor parte de esta situación al cumplir desde jornadas extenuantes de muchas horas en un estrés y presión que ningún ser humanosería capaz de soportar en el cumplimiento de su deber y en buscar de ayudar al prójimo tan solo para encontrar la muerte por el mismo mal que están tratando de combatir ¡Que lamentable! no me cabe la menor duda que esto es una maldición pero dice la biblia y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición ¿pero cómo? ¿Es esto posible? ¡Si! Pero para lo que usted y para mi es imposible para Dios si es posible ¡Amen! La Biblia narra una y otra vez situaciones que terminaron en bendición, lea la historia de José en los últimos capítulos de Génesis, lea la historia de Esther en el libro que lleva su nombre, lea la historia de Daniel también en el libro que lleva su nombre, la vida Job y etc. Pero quizá el punto más alto que Dios cambio la maldición en bendición es sin lugar a dudas el que Jesús por nosotros fue hecho maldición, murió pero al tercer día resucito y así viene a ser el autor de ¡eterna salvación! ¿Sabepor qué? Porque Dios convirtió la maldición en bendición, en mi caso con esto que está pasando Dios ha movido un avivamiento espiritual y como nunca le he buscado en su palabra, en oración he encontrado el consuelo y la fortaleza porque creo con todo mi corazón que Dios convierte la maldición en bendición.





Iglesia Bíblica Bautista

Calle Nube 560, Colonia Garita de Jalisco. Tel. 841-5387 www.ibbslp.org.mx

Horario. Domingo 11:00AM y 6:00PM; Miércoles 7:00 PM

Sábado: Radio “Extrema” 91.9 F.M. “Palabras de Vida” 8:00 A 9:00 P.M.