¡Cristo es la Respuesta!

DE PANDEMIA A PANDEMIA

Al mirar esta Pandemia que estamos viviendo, el mundo sólo piensa en unvirus como el culpable de todo este mal. “Es que es un virus muy contagioso”, “esque se salió de control”, “es que no tomamos las medidas y cuidados necesarios para evitar este caos” y con frases como éstas nos quedamos convencidos de la culpabilidad del COVID-19.Quiero ir más allá que declarar al COVID-19 como el principal culpable. Hay otras cosas a las que deberíamos poner más atención como las posibles causasde esta Pandemia, por ejemplo: El Aborto.Dios ha dicho claramente que no se debe quitar la vida al inocente, pero¿qué hemos hecho? Con el argumento de que la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo y con la altanería y jactancia de los políticos que ha jugado a ser“Dios” y que creen que tienen la facultad y el poder para quitar la vida a esos pequeñitos, se han asesinado, cruel e insensiblemente a millones y millones deniños en todo el mundo. Ningún virus en toda la historia, ni ninguna guerra, por feroz que sea, ha matado tanta gente como lo ha hecho el aborto. Parejas, mujeres, médicos y políticos han quitado la vida de tantos y tantos bebés que sería imposible llevar la cuenta. En esa “Pandemia” nadie quiere pensar. Sí importa los miles que mata el COVID-19, pero no importa los millones que el aborto mata. ¿De qué nos sorprendemos? El hombre ha ofendido a Dios, el hombre ha quitado la vida a los inocentes ¿Cuántos millones en China? ¿Cuántos millones en Estados Unidos?¿Cuántos Francia, Italia, México y etcétera, etcétera?No se quiere aceptar, ni siquiera se quiere pensar que hemos ofendido aDios. Se le ha depreciado, se le ha insultado. Con gran soberbia han privado la vida de millones de niños y creímos que nada iba a pasar. Cada bebito asesinado en el vientre de su madre no venía a este mundo por la simple facultad y decisiónde una pareja, de un médico, de un político, o de un gobierno. Cada niño matado venía a este mundo por la voluntad y decisión de Dios y el hombre ha metido su mano donde no debía.

Los argumentos detrás del aborto son los siguientes:

1. Es el producto de una violación.Sin duda la violación es algo muy malo. Es un delito que debería castigarse.¿Quieren algo justo? Metan a la cárcel al violador. ¿Quieren algo justo?Castren al violador. Incluso en la Biblia, Dios lo culpaba con muerte.Sin embargo, dos males no hacen un bien. El primer mal fue la violación, paraqué hacer otro mal matando al bebito. Matar a ese niño inocente nuncaes la solución a esa maldad.

2. La mujer tiene derecho sobre su cuerpo.Este “derecho” es relativo ya que su cuerpo realmente no es su cuerpo pues notiene facultad sobre él para hacerlo funcionar. Su cuerpo le es prestadoy sus órganos funcionan sin el permiso de ella, solamente funcionancomo regalo de Dios a ese cuerpo.Hay un hecho fundamental…los niños vienen a través del vientre de una mujery matar a ese bebé no es un derecho sobre su propio cuerpo sino lanegación de que venga “otra” vida a través de ella. Un aborto es ladeclaración silenciosa, “como tengo derecho sobre mi cuerpo, te niegoel derecho de venir a este mundo a través de mí”.

3. No es una vida.Esta declaración es una burla a la ciencia y una burla a la biología.

4. No estamos listos para cuidar a un bebé.

Hombres y mujeres dan rienda suelta a sus pasiones y a sus placeres parasatisfacer sus instintos y se les olvida que al unirse de un esperma con un óvulo el resultado será la concepción de un bebé. Entiendo que eso no lo sepa un perro, o un gato, pero ¿no lo sabe el hombre?Los argumentos que usan para justificar la interrupción del embarazo pueden ser éstos y otros más, pero el efecto es el mismo, el asesinato de un bebé,un bebé que no pudo defenderse y a quién a su corta edad se le han quitado todos sus derechos con el consentimiento de sus padres, de los médicos (que estaban a favor de la vida) y del gobierno.No y mil veces no, el virus no es el problema, el virus es quizá una protestade parte de Dios diciendo que no hemos hecho bien. Mire a su alrededor y aparte del aborto mirará inmoralidades, violencia, falta de respeto a los padres, exaltación del homosexualismo y muchos pecados más. No, el virus no es el verdadero problema. Millones de niños no nacidos testificarán contra este mundo que el problema no era el coronavirus. No cuidamos la vida de millones de inocentes queno se les permitió el derecho a vivir y muy probablemente tenemos a un Dios molesto, hablando a través de un virus que hemos pecado que debemos arrepentirnos, que no hemos hecho bien.

