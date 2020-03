¡Cristo es la Respuesta!

¿Qué es la vida eterna?

Respuesta: Cuando la Biblia habla de la vida eterna, se refiere a un don de Dios que viene únicamente "Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro" (Romanos 6:23). Este don está en contraste con la "muerte" que es el resultado natural del pecado.

El don de la vida eterna viene a aquellos que creen en Jesucristo, quien es "la resurrección y la vida" (Juan 11:25). El hecho de que esta vida es "eterna", indica que la vida es perpetua, es decir, continua para siempre y sin un final. Un creyente no tiene que "esperar" para la vida eterna, porque no es algo que comienza cuando mueren. Más bien, la vida eterna empieza en el momento en que una persona pone su fe en Cristo. Es nuestra posesión actual. Juan 3:36 dice, "El que cree en el Hijo tiene vida eterna.…". El enfoque de la vida eterna no está en nuestro futuro, sino en nuestra posición actual en Cristo.

En el evangelio de Juan 17:3, Jesús ora: "Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado". Aquí Jesús equipara la "vida eterna" con un conocimiento de Dios y de su Hijo. No hay conocimiento de Dios sin el Hijo, ya que es a través del Hijo que el padre se revela a los hombres. (Juan 14:6; 14:9).

En el Edén, nos rebelamos contra Dios y fuimos desterrados (Génesis 3). Al final, Dios por su gracia restaura a través de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Juan 1:29).

Ahora mismo se invita a cada pecador a que conozca a Cristo y reciba la vida eterna: "Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente" (Apocalipsis 22:17).

¿Cómo puede usted saber que tiene vida eterna? Primero que todo, confiese su pecado delante de nuestro santo Dios. Luego, acepte el salvador que Dios ha provisto por usted. "Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo" (Romanos 10:13). Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por sus pecados, y resucitó al tercer día. Crea estas buenas nuevas; confíe en el Señor Jesucristo como su salvador personal, y será salvo (Hechos 16:31; Romanos 10:9 -10).

Juan lo dice de manera muy sencilla: "Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida" (1 Juan 5:11-12).





