¡Cristo es la respuesta!

La soberanía de Dios, por Víctor Hugo Guel González

En uno de los pasajes que más llaman mi atención, es el que se encuentra en Génesis 45:5 al 8 donde José, llamado o conocido como “el soñador,” dice: “Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto.”

Humanamente hablando, es increíble la reacción que este hombre tuvo para con sus hermanos, cuando era jovencito, sus hermanos lo vendieron como esclavo, y todo por venganza, ya que José era el preferido de Israel (Jacob) su padre, y si vemos la historia de este hombre, podemos ver que sus sufrimientos y quebrantos no terminaron cuando fue separado de esa manera tan terrible del seno familiar. Estando en Egipto, fue vendido a un hombre llamado Potifar y pasado el tiempo de manera injusta, fue acusado por la mujer de este, de que quiso abusar de ella, cosa que, como reitero, era mentira, sin embargo, su condición pasó de ser un esclavo a un prisionero. Estuvo varios años en la cárcel y todo por una acusación que no era verdad.

Imaginemos por un momento como se sintió ese hombre, si nos ponemos en sus zapatos, seguramente estaríamos dándole la razón si él se hubiera llenado de ira, rencor, amargura, consolándose con la idea de que quizá algún día saldría de prisión y buscaría a sus hermanos para cobrar venganza de todo el mal que vino a su vida por culpa de ellos. Pero increíblemente no sucedió así, pues las palabras de José para con sus hermanos fueron las siguientes: (esto en el momento que revelo su identidad ya que habían pasado muchos años y él ya era un adulto). “No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto.”

Efectivamente, José no términosu vida siendo un fracasado, lleno de amargura, de enojo y decepción, estos títulos describen la condición en que su vida termino: Señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto.¿La razón? El siempre confió en la soberanía de Dios, de tal manera que entendió que toda circunstancia por adverso pareciera venia de parte de Dios y que Él, a fin de cuentas la usaría para bien, para provecho y bendición, no solo para él, sino para aquellos que lo rodeaban, incluyendo pueblos y naciones como lo fue Egipto e Israel. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir consciente de que en todo lo que vivimos, Elestá en control, pues es soberano ¡Amen!

