¡Cristo es la respuesta!

“Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?” San Marcos 8:36,37

En el evangelio de Lucas 12:13-20, Jesús habla sobre una parábola que dice: “La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré aún mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes; y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?”Todos los seres humanos tenemos un alma; y el día que morimos nuestra alma sale de nuestro cuerpo y va al juicio de Dios. La Biblia dice en Hebreos 9:27: “Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio.”

También la Biblia dice en Marcos 8:36,37: “Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?”Actualmente vivimos tiempos donde el dinero, las cosas materiales, la fama y aun el poder es lo más importante; pero nuestra alma tiene un valor eterno y ¿dónde estará su alma el día que usted muera? ¿Qué pasa si muere usted hoy?Todos moriremos un día, y tenemos que estar preparados.

Dios dice en su Palabra en Ezequiel 18:4: “He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre; así como el alma del hijo es mía: el alma que pecare, ésa morirá.”Hay condenación del alma por el pecado. En Apocalipsis 21:8 dice: “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.”Todos estamos habituados al pecado, por eso es que no hay culpa; matar, hurtar, destruir, decir malas palabras, desobediencia a los padres es muy común, pero por eso merecemos la muerte eterna del alma.

Dios manda a arrepentirnos y dejar nuestro pecado.En Ezequiel 18:27 y 28 dice:“Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia,hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá.”Todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados.

Dios nos da una esperanza para salvación del alma.Juan 3:16 dice: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”Él nos ama y perdona todo pecado. Romanos 5:8 “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.”Cristo dio su vida en la cruz para salvarnos. Reciba a Cristo como su salvador y su alma estará segura en el cielo al morir.

