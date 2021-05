Covid-19, recomendaciones actuales

La semana pasada platiqué con uno de los mejores Otorrinolaringólogos y cirujano de Cabeza y Cuello en San Luis Potosí, el Dr. Juan Carlos Jiménez Rivera.

Quien desde el inicio de la pandemia Covid-19 ha estado atento con tal situación, atendiendo a los pacientes de las enfermedades respiratorias cotidianas y a quienes tienen este padecimiento del Covid-19, con síntomas como la temperatura, dolor de garganta, dolores musculares en el cuerpo, entre muchos otros; un médico en la práctica, en la realidad real, en la atención cotidiana con el paciente.

Actualmente, se han presentado investigaciones sobre si el Covid-19 afecta las vías respiratorias o es una enfermedad vascular. Lo cierto es que, usted esté vacunado o no, esté desesperado o no por la realidad, debe seguir algunas de las recomendaciones del doctor Jiménez Rivera. Él nos reitera tener los cuidados más eficientes como el distanciamiento físico social, el uso correcto de mascarillas, la higiene de manos, el aislamiento y sobre todo la conciencia de dichas medidas.

Recomienda mantener un estado físico y mental óptimo el cual fortalece el sistema inmunológico, de esa manera la persona podrá salir adelante ante el contagio de este virus, principalmente si no está vacunada. “La responsabilidad personal en este tema es primordial para mantener los buenos hábitos en la prevención y contención de la enfermedad”, indica el doctor Juan Carlos.

Sobre el lavado de insumos para el hogar como los alimentos, garrafones de agua, recipientes, etc., el médico recomienda realizar la limpieza de manera permanente por una higiene y protección para todos los virus y bacterias. La duda permanente es el tiempo de vida en superficies del virus SARS-CoV-2 causante del Covid-19; por ejemplo, cuánto dura en el cabello, en la ropa o en otras superficies, lo cierto es no confiarse, no hay resultados contundentes de ello, ni aún por la Organización Mundial de la Salud.

Sobre los adolescentes y jóvenes nos refiere que más del 86% son asintomáticos y con cuadros leves similares a procesos gripales o transtornos gastrointestinales; pero sí, los jóvenes contagian más a los adultos. Usted puede ubicar al Dr. Carlos Jiménez Rivera en el teléfono 4448176989 y en el 4448176402, muy recomendable como médico en su expertis, gran trayectoria, experiencia y en su trato con el paciente.

Aprovecho para felicitar al Ingeniero Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación del Gobierno del Estado por toda su gestión en el proceso de vacunación del Sector Educativo, tenemos un solo objetivo y somos un solo gremio, pero muy diversos en todos los niveles educativos. Esperemos dar muestra del orden y de la educación enseñada en las aulas, la mejor forma de educar es con el ejemplo.

También felicitar al Dr. Alejandro Zermeño Guerra, Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), por el primer informe de su gestión. La Universidad no se ha detenido; al contrario, se ha reflejado la gran capacidad de respuesta ante situaciones adversas como esta pandemia del Covid-19. No olvidar, este “5 de Mayo”, celebramos la “Batalla de Puebla”, donde ganamos a los conquistadores franceses con Ignacio Zaragoza.

Y siempre recordar que cada “3 de Mayo” es el “Día de la y el Periodista”, establecido por la Unesco, este año con el lema “La información como un bien común”. Ojalá me escriba.

E-mail: lizyuaslp@gmail.com