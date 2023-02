Condiciones mínimas para la educación con igualdad de oportunidades

El tema de las condiciones que favorecen el desarrollo de la sociedad en condiciones igualitarias ha sido abordado desde diferentes perspectivas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) propone y calcula el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Esta medición se puede realizar a nivel de comunidad, municipio, región, estado o país. El índice hace una mezcla de tres características relacionadas con el desarrollo. Cada una refleja un promedio observado en la región bajo estudio. Las características señaladas se relacionan con tres aspectos del desarrollo: la educación, la salud y los ingresos. El IDH refleja una mezcla que intenta promediar los promedios, medidos en porcentajes, de los tres indicadores. La medición refleja el resultado de condiciones sociales previas a la medición. Estas condiciones generan los resultados observados.

Cuando nos proponemos entender la realidad tratando de incidir en la misma, debemos analizar las causas de lo observado. En esta comunicación abordamos el tema de la educación. La idea es analizar las condiciones que generan los indicadores observados. A partir de ahí se pueden proponer mejoras en la política del gasto público destinado a la educación en sus diferentes niveles.

Los indicadores de la educación en México no son muy halagadores. Hay estados donde el 20% de la población mayor de 15 años es analfabeta. Alrededor del 30% de la población mayor de 15 años no cuenta con educación básica. Lo anterior es información del INEGI. El Programa Internacional para Evaluación de Estudiantes (PISA) señala que el 60% de los estudiantes de bajos recursos cursa su educación con enormes desventajas. Estas desventajas se acentuaron más con las políticas neoliberales. Se favoreció la segregación de estudiantes en los que van a escuelas públicas y los que van a escuelas privadas. Se limitó el gasto destinado a incrementar la educación pública con nuevos centros educativos, infraestructura y profesores para atender la creciente y natural demanda educativa. Esta política ha estado claramente en contra de favorecer la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos. Ello contrasta con el marco legal, amparado por la carta magna, que garantiza la educación básica laica, libre y gratuita.

Todos sabemos la existencia de comunidades alejadas de las grandes concentraciones de personas. Los niños y adolescentes de esas comunidades tienen pleno derecho a la educación que los conduzca a igualar sus oportunidades con los demás miembros de la sociedad. Aún en las ciudades, se tienen colonias donde hay escuelas que no cuentan con servicios básicos para la higiene, salones apropiados, drenajes, biblioteca, comunicación por internet, profesores preparados, etc. El gobierno que es elegido democráticamente debe atender estos problemas. La inversión en educación se paga sola. Los ciudadanos bien formados harán disminuir los índices de delincuencia y desempleo. El indicador de educación en el IDH mejorará y por tanto aumentará el mismo IDH.

El problema que enfrentamos tiene que ver con el conflicto entre individualismo y cooperación. Las políticas neoliberales favorecieron el individualismo dejando que los mercados asignaran los recursos. Los resultados están a la vista y es momento de retomar la importancia del estado como coordinador y facilitador de la cooperación. Ésta siempre logra más que la conducta individualista, en cualquier campo.

También hay que tomar en cuenta el contexto histórico de nuestro desarrollo para aprovechar y aprender del pasado. Hay que aprender mucho del pasado, pero con un espíritu actual de cooperación. El estado mexicano es relativamente nuevo. En la época colonial la iglesia y la oligarquía dominante controlaban quien tenía acceso a la educación de calidad y quien no. Ello implicó que muy poca gente tuviera acceso a la educación. Es curioso que el control de los nacimientos, por parte del estado, se logra hasta la instauración de las actas de nacimiento por el liberal Melchor Ocampo a mediados del siglo XIX. Las raíces de las bajas tasas de individuos con licenciatura siguen siendo bajas en nuestro país. Los hechos del pasado explican en parte esta realidad presente.

Cerramos volviendo al tema de la cooperación para favorecer la educación y con ello el desarrollo del país. Es claro que el gobierno aún no ha podido generar los niveles educativos a los que todos aspiramos. El estado requiere de la participación de todos en un ambiente coordinado y cooperativo. Hay instituciones privadas y públicas, nacionales e internacionales, que apoyan la educación de los adolescentes desde sus trincheras y puntos de vista. Hace falta una mejor coordinación con el gobierno para no repetir gastos y hacer eficiente la educación. Los mismos padres de familia participan en la medida de sus posibilidades con el gasto educativo de sus hijos. Una manera de hacer eficientes y justos los gastos consiste en apoyar a los más desprotegidos. Las casas de estudiantes “José Martí” tienen tradición y han apoyado la formación de profesionistas que contribuyen al desarrollo del país. Si no se les apoya, se contribuye a aumentar las disparidades de igualdad de oportunidades.

