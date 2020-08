CONAGO, un encuentro histórico

La LIX Reunión Plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) a celebrarse este miércoles 19 aquí, está llamada a convertirse en la más trascendental desde que se fundó la organización, por los temas centrales a abordar, dos, ampliamente relacionados con la buena marcha de México y que sembrará la discordia en sectores de gran poderío económico que por muchos años vivieron en un verdadero paraíso fiscal, aun cuando desfondaron las finanzas de la Nación.

Por otro lado, los empresarios más poderosos del país agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a través de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), pidieron la intermediación del presidente de la CONAGO y Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López, para que le haga llegar un manifiesto al presidente López Obrador que contiene un paquete de 240 obras que valen 300 mil millones de pesos para que, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, se ejecute a través de las 32 entidades federativas y ya no negociarlo con el Gobierno Federal.

Dos convenios que se van a firmar el miércoles 19 de agosto, van a cimbrar al país; se trata de una alianza entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal, con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, con la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich y con 30 gobernadores, para detener en la República Mexicana la defraudación fiscal en todas sus modalidades, compra y venta de facturas falsas, contrabando, etcétera.

Van también en busca de licitaciones fraudulentas en los gobiernos federal, estatales y municipales, en cuyos procedimientos se utilizan empresas que no existen, “fantasma” les llaman, pero que representan ganancias estratosféricas anuales para funcionarios y defraudadores y también un grave daño a la Nación.

En todos los casos que se detecten, se fincarán procesos penales y aparte de la pena corporal, se obligará el pago de lo robado, para canalizarse posteriormente a beneficiar las finanzas de las entidades federativas, en lo que se espera será una gran bolsa de recursos, por supuesto, mal habidos, que podrían beneficiar a cientos de familias con obra pública previamente planificada.

Para empezar a trabajar, luego de la firma de los dos convenios, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal ya disponen de una lista con antecedentes de despachos de contadores públicos, personas que hicieron declaraciones fiscales apócrifas, comprobaciones digitales falsificadas y otros ramos de profesionistas que se dedicaron sistemáticamente a la evasión fiscal, tanto en su planeación como en su ejecución.

También el miércoles, el presidente de la CONAGO Juan Manuel Carreras, entregará al presidente Andrés Manuel López Obrador un concentrado de 240 proyectos que tienen un costo de 300 mil millones de pesos, que la CMIC, -con el patrocinio del CCE-, elaboró para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHYCP) lo integre, previamente distribuido en 32 estados, en el Presupuesto de Egresos 2021 que el Gobierno Federal ejercerá y de donde dependen las finanzas de los estados.

La novedad aquí es que del total de los 300 mil millones de pesos, casi la mitad se invertirá en seis entidades, Estado de México, Jalisco, Guerrero, San Luis Potosí, Querétaro y Sinaloa. Obviamente que los dos primeros, por sus dimensiones e industrialización se llevarían una parte importante de los casi 150 mil millones de pesos, sin embargo, les sigue San Luis Potosí, por su extensión y más que eso, por su potencial de crecimiento industrial y, la verdad, no sería poco.

El problema que tienen los empresarios enfrente, no solamente es el distanciamiento con el presidente López Obrador, de ahí que busquen el cobijo de los gobernadores y las gobernadoras, que todo se haga a través de los presupuestos de egresos estatales y no del federal, sino que la pandemia del Covid 19 obstaculiza cualquier proyecto de desarrollo.

No obstante lo anterior, los jerarcas del empresariado mexicano confiaron en las buenas formas de hacer política del presidente de la CONAGO y en ese entendido, lo invitaron para presentarle cada uno de los proyectos en una sesión que duró hora y media. Son estratégicos, de educación, infraestructura para el desarrollo urbano, de turismo, carreteras y transporte.

La intención es todavía mejor, se trata de activar económicamente a muchas entidades que todavía no desarrollan, por los mismos efectos devastadores de la pandemia del coronavirus, crear empleos y no dejar en el olvido a muchas empresas que hoy languidecen porque no hay trabajo.

Son dos temas, fiscal y económico, que van a tener cancha amplia en la LIX Reunión Plenaria de la CONAGO, ambos de mucha trascendencia en el andar del país, el primero, viene a terminar con la defraudación fiscal que se convirtió por décadas en “deporte nacional” y el segundo, porque, si Carreras López lo logra, si convence a López Obrador de trasladar esos 300 mil millones de pesos a los estados, dará un paso decisivo para delimitar el dominio a la pobreza provocada por la pandemia.

Suerte! Y que todo salga como se espera.