¡Con Cristo! | ¡Para escapar de mi red!

DIOS CRISTO JESÚS, se nos manifiesta en Eclesiastés 9:12 de la Biblia, como sigue: “Como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos”.

Dios Cristo, en efecto, como Palabra, Verbo o Logos de Dios, nos da el anterior mensaje unos 940 años antes de venir a este mundo, el cual está vigente, porque su Palabra Divina Permanece para Siempre, según 1 Pedro 1:25 e Isaías 40:8, para que desechemos el tiempo malo que significa el pecado, y estar listos para combatirlo, para no ser atrapados en la red como los peces, ni apresados como las aves, sino a estar cerca de Cristo, que significa el Tiempo Bueno de nuestra Salvación y Vida eterna con El, y ya el pecado no nos atrape y nos sujete.

Por lo tanto: ¡”He aquí el Día de Nuestra Salvación por medio de Cristo!”, según 2 Corintios 6:2, y, ¡Fuera el pecado y redes y lazos pecaminosos”, según Proverbios 11:6, desechando ese cúmulo maligno, para no caer en el castigo del infierno, y ya no estar destituidos de la Gloria de Cristo, sino estar en su Gracia que es Amor Perfecto, mediante la redención de este Dios Jesús, según Romanos 3:10, 23-24, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados ante Cristo, aceptándolo como nuestro Salvador personal, según Juan 3:16, para ser sus justos rectos, libres de tribulación, según Proverbios 11:1-2, y con ello Cristo nos elimine las redes y lazos pecaminosos, según Salmos 25:15, para ya no abrazar al pecado, y nos regale Jesús su Escudo Divino y su Lanza Bendita contra toda asechanza de pecado, según Salmos 35:1:9 y 4-9. y nos libre de los caminos tenebrosos y resbaladizos, de la red armada, y hoyo cavado.

Estimado Lector: Dios Cristo Jesús te elimina tus redes y lazos pecaminosos, si lo aceptas como Salvador para que obtengas su Vida Eterna, con sólo decirle con reflexión, decisión y valentía:

“Cristo, Señor Mío y Dios mío, ¡SÁLVAME!, me arrepiento ante Ti de mis pecados, perdóname, y límpiame con tu Sangre Divina derramada en la cruz del Calvario, creo en Ti y te recibo como Único, Suficiente y Perfecto Salvador Personal”.

