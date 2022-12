¡Con Cristo! | ¡Mi Redentor Vive!

JESUCRISTO ES DIOS INFINITO Y ETERNO, porque no tiene principio ni tendrá fin, y creó todo cuanto existe, juntamente con Dios Padre y Dios Espíritu Santo, según Génesis capítulos 1 y 2 y Juan 1:1-5. No olvidemos que, Jesús es la Simiente -Semilla Divina-, no sólo el Redentor de su pueblo hebreo, al final de los tiempos, cuando su aceptación sea generalizada, sino de las ovejas que “no son de este redil”, según Juan 10:16, quienes lo han venido aceptando para ser salvos, a lo largo de los tiempos, incluso nosotros, aquí ahora, sin tener sangre judía.

Cristo es anunciado en múltiples pasajes de la Biblia, y, por ahora nos detenemos un poco en el libro de Job 19:25 a 27, donde Cristo que es Palabra o Logos de Dios, inspiró al autor de este libro, para reconocer a Cristo como Redentor -Salvador- al clamar lo siguiente: “Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo; y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios; al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro.” Lo anterior, tiene relación con lo dicho por Jesús, como sigue: “En la Casa de mi Padre muchas moradas hay; voy pues a preparar un lugar para vosotros”, según Juan 14:2, es decir que, Cristo prepara un lugar en su Cielo para cada uno de sus creyentes conversos y salvos en El.

Ahora vamos a Salmos 130:8, donde la Palabra de Dios -Cristo mismo-, nos habla de Redención, como sigue: “Porque en Dios hay misericordia y abundante Redención con El, y El redimirá a Israel de todos sus pecados”; pero también redime a cada uno de nosotros, aquí ahora, según Juan 3:16.

En el libro de Isaías 44:24, Cristo como Dios Jehová, nos habla como Dios Redentor, “que nos formó desde el vientre de nuestra madre. Y este Dios Cristo nos habla también también de haber hecho los cielos y la Tierra”.

Estimado Lector: Cristo Vive, para ser tu Redentor -Salvador-, para librarte del castigo eterno, si sólo le dices:

“Mi Señor Dios Cristo, ¡SALVAME!, me arrepiento ante Ti de mis pecados, perdóname, y límpiame con tu Sangre Divina derramada en la cruz del Calvario, creo en Ti y te recibo como Unico, Suficiente y Perfecto Salvador Personal”.

Si Dios permite continuaremos el viernes siguiente.

¡FELIZ AÑO 2023!