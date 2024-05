¡Con Cristo! | ¡La Única Justicia Justa es por Fe!

Dios Jesucristo hacia el año 56 de la era vigente, inspiró al apóstol San Pablo para dar el siguiente mensaje a las iglesias cristianas de esa época, en especial a las de Roma, como sigue: “Porque en el Evangelio la Justicia de Dios se revela por Fe y para Fe; como está escrito: porque el Justo por la Fe Vivirá”, según Romanos 1:17 de la Biblia.

Pero Dios Cristo agrega: “Porque la ira de Dios se revela desde el Cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la Verdad”, según Romanos 1:18.

Lo anterior, por lo tanto, Dios Cristo lo pone también a nuestro alcance, aquí ahora, en el tiempo aceptable, en el Día de Salvación, porque su Divina Palabra permanece para siempre, según 1 Pedro 1:25 e Isaías 40:8, para que hagamos nuestra la Divina Justicia mencionada en 162 veces, significando: Equidad, Integridad, Juicio, Rectitud, Santidad, Santificación y Verdad; y la Divina Fe que Cristo, asimismo, trae a nosotros, mencionada en 137 veces, que significa: Confianza, Creer, Fidelidad, Obediencia y Seguridad; pero también la palabra Justo, con la que Cristo se refiere a sus seguidores conversos y salvos en El, citada en 145 veces, y significa: Íntegro, Perfecto y Recio en sus Santas Cosas; todo lo cual Cristo quiere regalarnos, por su Gracia Divina, que es Amor y Bondad, cuando acudimos a El para que nos salve del infierno, creyendo (teniendo Fe) que solamente El (Cristo) puede salvarnos, lo cual es Don (Regalo) de Dios; y de ninguna manera podemos salvarnos por obras (humanas) propias que pudiésemos hacer, lo cual sólo es vanagloria, según Efesios 2:8-9; y Cristo nos explica que, si no obedecemos la anterior revelación Divina que nos Salva, estaremos bajo la ira de Dios, en la impiedad e injusticia, por detener la Verdad Divina con nuestra injusticia (injustos ante Dios). Entonces, no divaguemos, no nos hagamos olvidadizos, ni desechemos la realidad de que tarde, que temprano algún día tendremos que abandonar este planeta (por muerte física), y que antes necesitamos estar entre: ¡LOS JUSTOS DE DIOS!

Estimado Lector: Dios Cristo te llama a tener su Única Justicia Justa que se encuentra en Él, si crees que Él, por su Sacrificio en el Calvario, toma tus pecados para perdonarlos para darte Salvación y Vida Eterna, si sólo le dices con reflexión, decisión y valentía:

“Mi Señor Dios Cristo, ¡SALVAME!, me arrepiento ante Ti de mis pecados, perdóname, y límpiame con tu Sangre Divina derramada en el Calvario, creo en Ti y te recibo como Unico, Suficiente y Perfecto Salvador Personal”.- Si Dios permite continuaremos el viernes siguiente.