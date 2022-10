¡Con Cristo! | ¡La Piedra Divina de Salvación!

DIOS CRISTO JESÚS nos habla de Si Mismo en Mateo 21:42 de la Biblia, como sigue: “La Piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser Cabeza del Angulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el Reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los Frutos de El”.

Lo anterior lo predicó Jesús a su pueblo judío hace unos 2,000 años, pero también a nosotros aquí ahora, porque su Palabra Divina permanece para siempre, según 1 Pedro 1:25 e Isaías 40:8, y es la ratificación profética de Dios Cristo como Piedra y Cabeza del Ángulo Divino de Salvación y Vida Eterna antes de que naciera en este mundo, conforme a Salmos 118: 20 a 23, e Isaías 28:16; lo cual se reitera en Hechos de los Apóstoles 4:11 y 1 Pedro 2:4 a 6, recordando la muerte de Cristo en el Calvario, su resurrección al tercer día, y su Ascención al Cielo 50 días más tarde.

Cabe agregar el texto de Salmos 118: 20 a 23, en donde Cristo con su misma Palabra Divina nos instruye como sigue: “Esta es Puerta de Jehová (es Cristo Mismo); por ella entrarán los Justos (sus Creyentes Conversos y Salvos en El). Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por Salvación (Jesús vuelve a referirse a dichos Creyentes suyos). La Piedra que desecharon los Edificadores (se refiere Cristo a su Pueblo Judío que lo rechazó por no creer en El como Salvador), ha venido a ser Cabeza del Angulo (a favor de sus mencionados Creyentes). De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos”.

Por ende, si queremos, nada nos impedirá: “Edificarnos sobre el Fundamento de los Apóstoles y Profetas y Principal Piedra del Ángulo que es Jesucristo”, según Efesios 2:20.

Estimado Lector: Cristo llama a la Puerta de tu Corazón Espiritual, para que creas en El, aceptándolo como tu Piedra Angular de Salvación y Vida Eterna, y decirle con reflexión, decisión y valentía:

“Mi Señor Dios Cristo, ¡SÁLVAME!, me arrepiento ante Ti de mis pecados, perdóname y límpiame con tu Sangre Divina derramada en la cruz del Calvario, creo en Ti y te recibo como Único, Suficiente y Perfecto Salvador Personal”.

Dios los bendiga. Y si Él permite continuaremos el viernes siguiente.

