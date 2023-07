¡CON CRISTO! | ¡La Luz Suprema Perfecta!

DIOS JESUCRISTO, hace unos 2,000 años, nos dejó en Juan 8:12 de la Biblia, el siguiente mensaje para hacerlo nuestro aquí ahora: “Yo Soy la Luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas (en el pecado), sino que tendrá la Luz de la Vida (la Salvación Eterna)”, lo cual coincide con la invitación que también Cristo nos dirige en Mateo 4:16, para dejar atrás el pecado, al referir que: “El pueblo asentado en tinieblas (pecado) vio Gran Luz” (la del propio Jesús, que significa Vida Eterna Feliz y Gozosa con El en Su Cielo Divino).

Cristo, por lo tanto, con su Santa Palabra del Evangelio, que Permanece para Siempre, según 1 Pedro 1:25, nos llama a ser sus Seguidores, porque quiere iluminarnos con su Potente Luz Divina, y de esta manera, ya no andar en la obscuridad de las tinieblas pecaminosas, porque precisamente, quien acepta ser Creyente de este Señor Salvador, adquiere la Vida Divina que sólo Cristo proporciona, y que nunca termina.

Por ende: ¿Estamos listos para seguir esta Luz Salvadora de Jesús? Entonces, nada ni nadie podrá impedirnos creer que, si arrepentidos de nuestros pecados ante Cristo, lo aceptamos como Salvador para ir a su Cielo Divino según Juan 3:16, El nos perdona y nos concede Su Luz Suprema Perfecta, porque para ello, El se sacrificó en la cruz del Calvario; y por ello, Cristo nos sigue ratificando, luego de su Resurrección Gloriosa que: “Yo, la Luz he venido al mundo, para que todo aquel que Cree en Mi, no permanezca en tinieblas”; porque el que me rechaza y No Recibe mis Palabras, tiene Quien Le Juzgue” (Cristo Mismo), según Juan 12:46 y 48.

En consecuencia, conforme a Hechos 26:18, debemos abrir nuestros ojos espirituales hacia Cristo, quien se presenta con todo su Amor para regalarnos Su Luz Admirable Divina, y con ella, dejar atrás las tinieblas malignas de Satanás.

Estimado Lector: Dios Cristo te invita para que recibas en forma gratuita su Luz Perfecta para ya no andar en tinieblas; bastando decirle con decisión, reflexión y valentía:

“Mi Señor Dios Cristo, ¡SALVAME!, me arrepiento ante Ti de mis pecados, perdóname y límpiame con tu Sangre Divina derramada en la cruz del Calvario, creo en Ti y te recibo como Unico, Suficiente y Perfecto Salvador Personal”.

Dios los bendiga ricamente y si El permite continuaremos el viernes siguiente.

