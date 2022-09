¡Con Cristo! | ¡La Familia Espiritual!

DIOS CRISTO JESÚS en Marcos 3:31-35 de la Biblia, al estar predicando a las multitudes junto al lago de Galilea, de pronto su madre humana María y sus hermanos, al querer hablar con El, pero al no serles posible llegar a donde se encontraba, le enviaron aviso; pero Cristo, para no interrumpir ni restar importancia a su Mensaje Espiritual que estaba dando, respondió así públicamente el recado ante sus oyentes: “¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de El, dijo: he aquí mi Madre y mis Hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ése es mi Hermano, y mi Hermana y Madre”.

Lo anterior lo predicó Jesús, hace unos 2,000 años, y sigue vigente aquí ahora, porque la Palabra de Dios permanece para siempre, según 1 Pedro 1:25 e Isaías 40:8, para mostrarnos que ubicó a su familia humana en segundo lugar, porque para Él, su Familia Espiritual está en Primer Lugar y en la Cumbre de sus Santas Verdades Divinas Espirituales, es decir, la Familia de sus Seguidores Conversos y Salvos en Él, o sea, las Personas que al obedecer en forma voluntaria ser Salvos en Cristo, son para este Señor sus Hermanos, Hermanas y Madres.

Sin embargo, ello no resta importancia al mandamiento de Dios en Éxodo 20:12, para honrar humanamente a nuestro padre y madre terrenales y con ello se alarguen nuestros días en este mundo que Dios nos regala, lo cual nos reitera Jesús en Mateo 15:4, porque a nuestros padres debemos profesar obediencia, respeto, amor, óptima atención de nuestra gratitud, reconocimiento, apoyo, y amor por todo lo hecho a favor nuestro, por habernos proporcionado la vida física, amor, cuidados y apoyos; todo lo cual observó Cristo en todo el tiempo de su vida al lado de José y María, sus padres terrenales. Pero, ante todo, es indispensable que en primer lugar seamos obedientes a Dios, constituyendo su Familia Espiritual.

Estimado Lector: Cristo anhela te integres a su Familia Divina con sólo creer en Él, aceptándolo como Salvador, si solamente le dices:

“Mi Señor Dios Cristo, ¡SÁLVAME!, me arrepiento ante Ti de mis pecados, perdóname y límpiame con tu Sangre Divina derramada en la cruz del Calvario, creo en Ti y te recibo como Único, Suficiente y Perfecto Salvador Personal”.

“Si Dios permite continuaremos el viernes siguiente.

Teléfono 44-48-15-39-73