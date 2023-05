¡Con Cristo! | ¡En el Día más Temprano!

DIOS JESUCRISTO, el Verbo o Palabra de Dios, se nos manifiesta en Proverbios 8:17 a 21 de la Biblia, porque quiere invitarnos como sigue: “Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Y los que me aman tendrán prosperidad y los llenaré de tesoros”.





Por lo tanto, si estamos listos para aceptar este llamado de Cristo, dado unos 970 años, antes de que El viniera a este mundo, el cual se encuentra vigente, según 1 Pedro 1:25, entonces, nada ni nadie nos podrá impedir llevar adelante este mensaje que significa Vida Eterna, porque Jesús nos busca desde este primer instante con todo su Amor Divino, para que lo encontremos temprano (lo más pronto posible), antes de partir de este mundo físico, porque para Cristo lo más importante es compartir con nosotros sus Riquezas Espirituales (sus Frutos Divinos) que son superiores al oro y la plata, y nos muestra su Camino de Justicia y Senda de Juicio Santos para asegurar nuestra entrada, desde aquí ahora, a su Cielo Divino donde nos regalará sus inmensos e inagotables Tesoros Espirituales Infinitos y Eternos.





Por ende, aceptar este regalo de Dios Cristo en el Día Más Temprano, antes de morir nosotros físicamente, es lo indispensable, porque se cimenta en el Amor Divino de Juan 3:16, donde Cristo nos reitera que nos ama por sobre todo lo creado, aun cuando constituimos el “mundo pecaminoso”, del cual Jesús quiere rescatarnos, porque si aceptamos, y nos arrepentimos ante El, pidiéndole nos perdone todos nuestros pecados, El de inmediato nos perdona, y mediante su Muerte Preciosa hecha en la cruz del Calvario, con su Sangre Divina derramada nos limpia de toda maldad y culpa, y nos regala su Salvación Espiritual, para tener todo gozo, alegría y felicidad eternamente, y significará también que abrimos nuestro corazón espiritual a Cristo, según Apocalipsis 3:20.





Estimado Lector: Cristo quiere estar contigo en “Tu Día Más Temprano”, para que asegures que El sea Tu Salvador que te proporcione Vida Eterna en su Cielo Divino, y sólo necesitas decirle con decisión, valentía y reflexión:





“Mi Señor Dios Cristo, ¡SALVAME!, me arrepiento ante Ti de mis pecados, perdóname y límpiame con tu Sangre Divina derramada en la cruz del Calvario, creo en Ti y te recibo como Unico, Suficiente y Perfecto Salvador Personal”.





Si Dios permite continuaremos el viernes siguiente.





Teléfono: 44-48-15-39-73.





