¡Con Cristo! | ¡El Verbo o la Palabra de Dios!

DIOS CRISTO JESÚS en el evangelio de San Juan 1:1-5 de la Biblia nos habla de Sí Mismo, como sigue: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”.

Cristo continúa refiriéndose a El y agrega: “Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por El fueron hechas, y sin El nada de lo que se ha hecho, fue hecho. En El estaba la Vida, y la Vida era la Luz de los hombres. La Luz en las tinieblas Resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Ella (contra la Luz de Cristo).

Dios Cristo, por lo tanto, se hace presente hace unos 2,000 años como el Verbo (o Logos que significa Palabra de Dios), para explicar a su pueblo judío que El, Jesús, fue quien creó, principiando y concluyendo la obra material no sólo de este mundo, sino de todo el universo de galaxias y sistemas astrales, estando de acuerdo para ello con Dios Padre y Dios Espíritu Santo; pero también se presenta ante nosotros, aquí ahora, según 2 Corintios 6:2, porque su Palabra Divina permanece para siempre, según 1 Pedro 1:25 e Isaías 40:8, para privilegiarnos con el mismo conocimiento, donde Dios Cristo, no habla de su propio principio, porque El Es Eterno e Infinito Dios que, no ha tenido principio, ni tendrá fin, juntamente con Dios Padre y Dios Espíritu Santo.

Entonces, aceptemos, aquí ahora, según Juan 1:4-5 y 9 a 14, tener la Vida y Luz Eternas de Jesús, para Vivir y ser Iluminados por El, porque Jesús para ello viene a este mundo para conocerlo, creyendo en El, para ser hijos de Dios, y ver a Cristo hecho Carne, lleno de Gracia y de Verdad como Hijo Unigénito de Dios Padre.

Estimado Lector: Dios Cristo, quien es Verbo o Palabra de Salvación quiere que le abras tu corazón espiritual para entrar en ti y salvarte, porque para ello Vive y Reina por siempre y sólo necesitas decirle con valentía y reflexión:

“Mi Señor Dios Cristo, ¡SALVAME!, me arrepiento ante Ti de mis pecados, perdóname y límpiame con tu Sangre Divina derramada en la cruz del Calvario, creo en Ti y te recibo como Único, Suficiente y Perfecto Salvador Personal”.

Si Dios permite continuaremos el viernes siguiente. Teléfono: 44-48-15-39-73.