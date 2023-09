Con Cristo | ¡El Único Salvador!

DIOS JESUCRISTO en Hechos de los Apóstoles 4:11 y 12, de la Biblia, se refiere a Sí Mismo, inspirando al apóstol Pedro, para que le haga saber a su pueblo judío que: “Este Jesús es la Piedra Reprobada por ustedes los Edificadores, la cual ha venido a ser Cabeza del Angulo. Y en ningún otro hay Salvación, porque no hay otro Nombre bajo el Cielo dado a los hombres en que podamos ser Salvos”. Lo anterior, es evidente, porque conforme a Juan 1:12, Cristo al estar en este mundo vino a los suyos, el pueblo judío, quienes de ninguna manera lo reconocieron ni lo recibieron como su Salvador; y por ende, cuando Cristo se encontró de nuevo en el Cielo (luego de su Sacrificio y Resurrección), habló, por medio del apóstol Pedro, a dicho Pueblo Israel, hacia el año 30 de la era vigente, para recordarles su error de tener a Jesús, no como Piedra Aprobada, sino Reprobada por ellos, en su carácter de Edificadores de la Salvación Divina, dada a ellos por Dios Trino y Uno, al rechazar los judíos, rotundamente dicho privilegio, y hasta sin tomar en cuenta la crucifixión de Jesús, hecha por ellos; pero, ni aún, consideraron la Resurrección de Jesús, hecha por Dios; no sirviéndoles de nada a los judíos lo predicado para ser seguidores de Cristo; al desoír los judíos la Advertencia Divina, en el sentido de que, ellos tuvieron a Cristo como la Piedra Reprobada (rechazada), ni tampoco ellos validaron a Jesús como Cabeza del Angulo Divino Espiritual de Salvación; y menos aún reconocieron la Verdad Divina de que solamente en Jesús hay Salvación, porque no hay otro Nombre bajo el Cielo dado a los hombres, para ser Salvos. Y en consecuencia, aquí ahora, según 2 Corintios 6:2, porque la Palabra de Dios Permanece para Siempre, según 1 Pedro 1:25, nada ni nadie nos puede impedir aceptar a Cristo Jesús para ser salvos de nuestros pecados para alcanzar la Vida Eterna, según Juan 3:16.

Estimado Lector: Cristo te llama a recibirlo como Unico Salvador, si con toda valentía, decisión y reflexión le dices:

“Mi Señor Dios Cristo, ¡SALVAME!, me arrepiento ante Ti de mis pecados, perdóname, y límpiame con tu Sangre Divina derramada en la cruz del Calvario, creo en Ti y te recibo como Unico, Suficiente y Perfecto Salvador Personal”.

Si Dios permite continuaremos el viernes siguiente.

