¡Con Cristo! | ¡El Salvador del Mundo!

DIOS CRISTO JESÚS nos llama en Juan 3:17-21 de la Biblia, como sigue: “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea Salvo por Él”.

Cristo, continuó así, dando a Nicodemo su mensaje de Salvación y Vida Eterna, para que no le quedara duda de que le era necesario tener un Nuevo Nacimiento de carácter Espiritual, según Juan 3:3, el cual sólo el mismo Jesús le podía proporcionar, porque a causa del pecado los seres humanos, formamos “el mundo pecaminoso”, cuando nos desligamos de Dios, esto en la juventud, según Génesis 8:21 y Jeremías 3:25, siéndonos indispensable volver a Dios, únicamente por medio de Cristo, a quien por la Gracia de Dios, según Efesios 2:8-9, constituye el Amor Omnipotente Divino, para que toda persona arrepentida de sus pecados ante Cristo, y que cree y acepta a este Jesús como Único Salvador, no se pierda en el infierno, sino que tenga Vida Eterna Feliz y Gozosa en el Cielo de Dios, según Juan 3:16.

Por lo tanto, como la Palabra de Dios permanece para siempre, según 1 Pedro 1:25 e Isaías 40:8, he aquí ahora el tiempo aceptable, según 2 Corintios 6:2, para ir a los pies de Jesús, teniendo toda fe de que sólo El nos puede Salvar del infierno si le pedimos nos perdone nuestros pecados, porque al creer en El ya no nos condena; pero si no creemos ya hemos sido condenados, por no creer en el Nombre del Unigénito Hijo de Dios, es decir: ¡Dios Cristo Jesús! No olvidemos que Cristo, Quien es Luz Divina de Salvación, vino a nosotros, que somos “mundo pecaminoso”, para quitarnos de las tinieblas de las obras malas que nos alejan de la Luz Divina que es Jesús; y, si hacemos caso y obedecemos a este Cristo, estaremos practicando Su Verdad Divina y estaremos en su Luz y en la Obra de Salvación de Dios, todo ello según Juan 3:18-21.

Estimado Lector: Cristo quiere ser tu Dios y Salvador porque para ello Vive y Reina por siempre y sólo necesitas decirle con valentía y reflexión:

“Mi Señor Dios Cristo, ¡SÁLVAME!, me arrepiento ante Ti de mis pecados, perdóname y límpiame con tu Sangre Divina derramada en la cruz del Calvario, creo en Ti y te recibo como Único, Suficiente y Perfecto Salvador Personal”.

