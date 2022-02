¡Con Cristo!

¡Si no tengo amor...!

DIOS CRISTO JESÚS, nos invita en 1 Corintios 13:1-13 de la Biblia para que hagamos nuestras las siguientes reflexiones acerca del Amor Divino: “Si yo hablase muchas lenguas humanas y de ángeles, y no tengo Amor, vengo a ser como el metal muy sonoro y la campana discordante”.

“Y si fuese profeta y entendiese todos los misterios y todas las ciencias, y tuviese toda la fe, y pudiese trasladar los montes, y no tengo Amor, nada soy”.

“Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo Amor, de nada me sirve”.

“Porque el Amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es presumido, no es orgulloso. El Amor no es grosero ni egoísta, no es irritable, ni rencoroso, y no es injusto porque se cimenta en la verdad”.

“Tener Amor es ser paciente, es tener fe y esperanza, y ser tolerante, porque el Amor nunca deja de ser, y debemos seguir el Amor”.

Como podemos darnos cuenta este es el Amor Supremo dispuesto por Dios para todos nosotros sus criaturas más amadas, para que sustentemos nuestra Vida Espiritual en Dios, para amarlo primero a El, y luego a todos nuestros prójimos, como a nosotros mismos.

Por lo tanto, aquí ahora, cuando estamos a punto de celebrar humanamente el DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD, nada ni nadie puede impedirnos entender que, Dios Cristo, se entregó en forma voluntaria para ser crucificado en el Calvario, por Amor a todos los seres humanos que de buena voluntad aceptan creer que El los Salva, para que no se pierdan en el infierno por causa del pecado, mas tengan Vida Eterna en el Cielo, cuando arrepentidos ante Cristo, de toda maldad, lo reciben como Unico Salvador, según Juan 3:16, porque entonces este Jesús toma los pecados de cada uno y los limpia con su Sangre Divina derramada

Estimado Lector: Cristo te llama con todo su ¡AMOR Y AMISTAD!, para ser salvo eternamente, si sólo le dices con valentía y reflexión: “Mi Señor Dios Cristo, ¡SALVAME!, me arrepiento ante Ti de mis pecados, perdóname y límpiame con tu Sangre Divina derramada en la cruz del Calvario, creo en Ti y te recibo como Unico, Suficiente y Perfecto Salvador Personal”.

Dios los bendiga ricamente y si El permite continuaremos el viernes siguiente. Teléfono 44-48-15-39-73.