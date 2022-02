¡Con Cristo!

¡Iluminación para la Gloria!

DIOS CRISTO JESÚS en 2 Corintios 4:6 de la Biblia, se nos manifiesta como sigue: “Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la Luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la Gloria de Dios en la Faz de Jesucristo”.

Cristo, por lo tanto, que es el Verbo y Palabra de Dios, quiere iluminarnos, en este que es el Tiempo aceptable y Día de nuestra Salvación Espiritual para que resplandezca su Luz en nuestras tinieblas pecaminosas, y para que haciendo, nosotros, un alto definitivo en el camino de maldad, aceptemos tener la Luz Divina que Jesús quiere regalarnos para conocimiento de su Gloria.

En efecto, Cristo nos invita para que le dejemos entrar en nuestro corazón espiritual con sólo recibirlo como Luz Perfecta Divina, y así permitir que en nosotros resplandezca Dios con su Luz del Evangelio de Salvación, según 2 Corintios 4:5.

Cristo, por ende, en Juan 1:1-5, nos habla de Sí Mismo, como el Verbo Divino, quien es Luz Espiritual que resplandece en los hombres en contra de nuestra obscuridad pecaminosa, y nos motiva así con sus mensajes Luminosos para entender que El es Luz de Salvación para quienes lo aceptan, lo cual nos ratifica en Juan 8:12, al decirnos: “Yo, la Luz he venido al mundo -pecaminoso-, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas -malignas- según Juan 12:46.

Así, no podemos tener excusa para eludir la Bendita insistencia de este Señor Salvador Jesús quien con todo su Amor nos invita a tener su Luz de Salvación para gozar eternamente en el Cielo al aceptarlo como la Estrella Resplandeciente de nuestra Mañana Divina, que nos ilumina para entender que no tenemos excusa para no aceptarlo de inmediato, para tener Vida Eterna en forma gratuita, según Apocalipsis 22:16-17 y así desechar la obscuridad pecaminosa para que El nos vista de su Luz Resplandeciente según Romanos 13:12.

Estimado Lector: te invita Cristo a recibir su Luz Divina que Resplandece, con sólo decirle con valentía y reflexión: “Jesucristo, Señor mío y Dios mío, ¡SALVAME!, me arrepiento ante Ti de mis pecados, perdóname, y límpiame con tu Sangre Divina derramada en la cruz del Calvario, creo en Ti y te recibo como Único, Suficiente y Perfecto Salvador Personal”.

Dios los bendiga, y si Él permite continuaremos el viernes siguiente. Teléfono: 44-48- 15-39-73.