¡Con Cristo!

¡Fuera guerras y pleitos!

DIOS CRISTO JESÚS se nos manifiesta en Santiago 4:1 de la Biblia, para preguntarnos como creyentes suyos: “¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?

Y agrega Cristo: “¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?”. Y prosigue su enseñanza para invitarnos a corregir nuestro yo interno, para no codiciar, no ofender, no envidiar, no deleitarnos con la amistad del mundo del pecado, porque todo esto constituye enemistad nuestra contra Dios.

Cristo nos llama también para tomar en cuenta que como seguidores suyos conversos y salvos en Él, no podemos tomar en vano que Él, cuando lo aceptamos como Salvador y perdona nuestros pecados forma en nuestro ser espiritual un Templo para que habite Dios Espíritu Santo, quien nos anhela celosamente, nos cuida, y nos reprende cuando incurrimos en pecado del cual nos levanta, diciéndonos, “podrás estar caído, pero ya el diablo no puede destruirte”.

Pero todo lo anterior dirigido a cristianos creyentes de Jesús, es también aplicable a personas que no lo hayan recibido como Salvador, porque este Cristo toca a la puerta de todas las personas para salvarlas, según Apocalipsis 3:20; y, por ende, la invitación es para todos para estar unidos a Jesús y en unión firme y comunicación con El, por medio de la oración para pedirle no estemos en guerras y pleitos, para recibir su Gracia que es el Amor Supremo Divino, y así Dios, nos fortalezca para resistir y hacer huir de nosotros al diablo.

Cristo, por lo tanto nos invita a acercarnos a El, para alejarnos del pecado y purificar nuestros corazones para que El nos exalte; y aún podamos considerar que nuestra vida humana es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece; a lo cual no debemos temer si estamos en sus santas manos cuando tengamos que partir de este mundo.

Estimado Lector: Cristo te invita a ser ajeno a guerras y pleitos pecaminosos, para salvarte de inmediato y para siempre, si le dices con toda entrega, valentía y reflexión: “Jesús, Señor Mío y Dios Mío, ¡SÁLVAME!, me arrepiento ante Ti de mis pecados, perdóname, y límpiame con tu Sangre Divina derramada en la cruz del Calvario, creo en Ti y te recibo como Único, Suficiente y Perfecto Salvador Personal”.