¡Con Cristo!

¡El día más temprano!

DIOS CRISTO JESÚS nos habla a todos los seres humanos en Proverbios 8:17 de la Biblia, como sigue: “Yo amo a los que me aman, y me hallan los que me buscan temprano”.

Cristo, como podemos darnos cuenta, nos habla en forma sencilla y concisa, de la existencia del Día Espiritual Más Temprano que podamos imaginar, porque se trata precisamente del Día de Nuestra Salvación Espiritual.

Pero fijémonos bien que a este día, el que es temprano por excelencia, Jesús nos invita para abrazarnos, y que también nosotros con toda confianza lo abracemos, garantizándonos que si esto hacemos, tendremos los regalos de su Amor Supremo Perfecto, y el su Cielo lleno de gozo, alegría y felicidad eternamente

Por lo tanto, ¿estamos dispuestos a aceptar el Amor de Dios Cristo en el Día Más Temprano y Especial, que significa hacerlo antes de morir físicamente? Entonces, nada ni nadie nos puede interferir para Amar a Cristo quien nos ama primero por sobre todo lo creado con su Amor Divino Perfecto que El nos regala de inmediato y para siempre.

Porque de tal manera nos ama Dios Padre por sobre todo lo creado, que nos da a Dios Cristo crucificado en el Calvario, para que todo aquel que en El cree, arrepentido de sus pecados, no caiga en el castigo del infierno, mas tenga vida feliz y gozosa con El en el premio del Cielo, según Juan 3:16.

Lo más importante, por ende, es despertar aquí ahora, en el tiempo aceptable, en el Día Más Temprano de Nuestra Salvación Espiritual, según 2 Corintios 6:2, porque si esto hacemos cuando aún tengamos lucidez intelectual, Cristo Jesús nos permitirá hallarlo con toda facilidad, porque para ello Dios Cristo nuestro Salvador, llama en forma constante a la puerta de nuestro corazón espiritual, para que lo dejemos entrar, para salvarnos de inmediato y para siempre, según Apocalipsis 3:20.

Estimado Lector: Cristo te invita a hallarlo, Buscándolo Temprano, para salvarte de inmediato y para siempre, si le dices con toda entrega, valentía y reflexión: “Jesús, Señor Mío y Dios Mío, ¡SALVAME!, me arrepiento ante Ti de mis pecados, perdóname, y límpiame con tu Sangre Divina derramada en la cruz del Calvario, creo en Ti y te recibo como Único, Suficiente y Perfecto Salvador Personal”.