¡Con Cristo!

Luz y no tinieblas

DIOS CRISTO JESÚS, en Juan 8:12 de la Biblia, nos invita así: “Yo soy la Luz del Mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la Luz de la Vida”.

Cristo, por lo tanto, nos llama como “Mundo” pecaminoso, para convertirnos en su Luz, y de esta manera, ya no andemos en la obscuridad de las tinieblas de maldad, porque su Luz significa precisamente Vida Eterna sin pecado, a quien acepta y recibe a este Señor Jesús como su Salvador.

¿Estamos listos para seguir esta Luz Maravillosa de Jesús? Entonces, nada ni nadie puede impedirnos creer que de tal manera nos ama Dios el Padre Celestial, que nos da a Dios Cristo su Hijo, Crucificado en el Calvario, para que todo aquel que arrepentido de sus pecados cree que este Jesús es su Señor y Luz y Vida Divinas, no caiga por siempre en la condenación del infierno, más tenga Luz y Vida Eterna Felices en el Cielo, según Juan 3:16.

En efecto, Dios Cristo es nuestra Luz, cuando lo recibimos en nuestro corazón espiritual como Amo, Señor y Rey, para ya no andar en las tinieblas pecaminosas, porque como también como Jesús mismo nos dice: “Yo, la Luz he venido al Mundo, para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas”, según Juan 12:46.

Por lo tanto, conforme a Hechos 26:18, debemos abrir nuestros Ojos Espirituales, para convertirnos a la Luz Admirable de Dios Cristo, para que nos elimine las tinieblas malignas de Satanás, porque al acudir ante este Jesús, El perdona nuestros pecados y nos regala y viste con su Herencia de Luz y Vida Divinas como sus Santificados en su Cielo Feliz y Eterno, según Romanos 13:12.

Estimado Lector: Cristo Jesús te invita para que recibas en forma gratuita su Luz Divina Perfecta para no andar en las tinieblas pecaminosas, con sólo aceptar y recibir su Regalo de Salvación, para lo cual basta creer en Jesús con toda valentía y reflexión diciéndole: “Mi Señor Dios Cristo, ¡SALVAME!, me arrepiento ante Ti de mis pecados, perdóname y límpiame con tu Sangre Divina derramada en la cruz del Calvario, creo en Ti y te recibo como Unico, Suficiente y Perfecto Salvador Personal”.

Dios los bendiga, y si El permite continuaremos el viernes siguiente.

