Comunión civíca

En estos días santos, días de meditación, reflexionar sobre el significado de la muerte de Cristo es básico, adecuarla a los tiempos que vivimos es inminente, los actos sociales son parte de este arrepentimiento e incluye el votar como comunión cívica donde todos los ciudadanos convivimos y los actos sociales son fundamentales, comunión que abarca pecados de omisión, como es, no salir a votar o votar por Judas y Barrabás, representados en autoridades laxas que solo buscan entrar al reino de los abusos, por eso, la reflexión de esta semana es, no llevar al poder a quienes nos han traicionado, a quienes ante el sufrimiento de los demás han dejado de actuar o han apoyado el abuso.

El aspecto de las cosas y situaciones que vivimos cambia según las emociones, ignoramos que el obscuro o claro está en nosotros mismos, urge crear una ley de convivencia social que evite ataques, juicios y discriminaciones para que la magia que existe en el universo nos llene de bendiciones, bendiciones gratuitas que recibimos al ver que cada día es único y diferente, si agradecemos, la magia de la gratitud renueva cada bendición. Cristo sabía lo que se venía y aun asi, aceptó y agradeció, sabiendo que vendrían frutos mejores al terminar el dolor, nosotros olvidamos hacer cada día una lista de las bendiciones recibidas, ¿puedes ver, hablar, disfrutar un plato de frijoles, sentir el calor del sol?, eres bendecido por el universo, no hay un número fijo de bendiciones porque son infinitas, abrir nuestro corazón a la magia del vivir es reconocer que la abundancia y el amor llegan sin pedirlo. Somos abundancia y amor en la medida que mostramos gratitud en todo lo que nos acontece; no faltará quien me diga: claro, hablas porque no estás enferma o porque no tienes que pasar por diálisis semanales o porque tienes casa , o, o, la realidad es que el claro-obscuro está dentro de ti y depende del color del cristal que pongas en tu mirada para crear lo que deseas, lo terrible es, que cuando no agradecemos ni observamos, creamos lo que pensamos inconscientemente y generamos lo que no deseamos, culpando al destino y a la mala suerte de los resultados.

Nos asustamos, creemos a pies juntillas lo que nos dicen sin analizar lo que estamos viviendo en el país, sabiendo que hay que concientizarnos para ejercer una verdadera comunión cívica, salir a votar conociendo la realidad, reflexionar sobre nuestras decisiones y sus consecuencias para evitar la situación que vivimos, ya que puede tornarse más obscura que clara si los judas y tibios son parte de las decisiones que el pueblo debe acatar, asi, Poncio Pilatos se lavará las manos y como Pedro, seguirá negando la verdad, acallando al pueblo con dádivas, por eso, este seis de junio es preciso analizar consecuencias antes de votar, buscar a los Judas, Barrabas y Gestas en nuestros candidatos, gente que levantará el dedo sin analizar las consecuencias que para el país vengan, por eso, el pecado de omisión e ignorancia es tan grave como el de aceptación o negación de hechos, negación que se da por miedo a perder canonjías. .

Fue el pueblo quien cometió, en su apasionamiento, el error al elegir a Cristo y no a Barrabás, error de graves consecuencias y sacrificio, error que en un principio podría haberse perdonado, pero cuyos daños son tan claros y graves que no dejan duda del mismo.

Aquí se cometió un error similar al elegir líder, creyendo en sus promesas y dádivas, que actualmente se convierten en inquietud, desconfianza y decepción, la incertidumbre sobre si podremos resurgir como pueblo y nación que no avanza y retrocede, se manifiesta e indica que sólo nosotros, los ciudadanos, podremos resucitar al país si elegimos correctamente en estas votaciones, Cristo trascendió al no buscar poder absoluto, deseando el bien de la humanidad, nuestro actual gobierno está ciego, sordo y autoritario, parte de Juan Pueblo no quiere o no puede ver la verdad, asi que, toca a los que tenemos claridad, votar y convencer a otros para votar, mientras las elecciones se acercan, espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo,com,mx Agradeciendo. .