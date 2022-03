Componendas y la tormenta

Todo tiene su derecho, todo tiene su revés todo está según hagas, todo está según lo ves.

UN ANTES HISTÓRICO: Desde la celda de Leavenwort: “Es mi consuelo el brillante porvenir que se abre a la raza humana. No habrá niños que lloran por leche, no habrá mujeres que vendan sus encantos por un mendrugo de pan; LA RIVALIDAD Y LA ENEMISTAD cederán el camino a la cooperación y el amor entre los seres humanos” Ricardo Flores Magón.- A propósito del nombramiento del año 2022 es uno.

CLARO QUE “la maestra de San Luis Potosí que elaboró una crítica a Delfina Gómez-SEP federal por la alocada orden de aprobación automática de todos los alumnos de educación básica y el pase y ídem por consecuencia tiene razón en su controversia. No es la primera vez que se da esta orden, en años antes de la pandemia también se aplicó la medida trayendo por consecuencia el desajuste educativo al eliminar la calificación de cinco y poner el seis como limitante evaluatorio. Cuestión de componenda oficial.

Y SI DE ellos se trata, también lo pregonado por el que le dije en cuanto a “regresar a sus plazas TODOS”, dije todos, los maestros reprobados en las pruebas de evaluación de desempeño o por negarse a presentarlas. La presión hecha de manifestaciones y amenazas de la Coordinadora Nacional dio resultado en su tiempo y espacio y apareció la componenda.

Y TANTO QUE se cuenta sobre los nombramientos dados por el gobierno estatal y el federal para tratar de enderezar los bártulos de la Sege, que al momento todavía en cada departamento, área, dirección y coordinación existe nerviosismo y cosquilleo por aquello de “¿quién vendrá?, ¿Qué hará? Aún todavía hasta la semana pasada en algunos puntos de mando no se sabía cómo se acomodaría el mando y el cargo provisional quedaba o queda como “encargado de despacho” y no como titular; Es decir, no hay nombramiento.

Y AQUÍ ESTÁ la tormenta: Partamos de la declaración emitida por Juan Carlos Torres Cedillo desde el inicio de su gestión como titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Sege) y en donde marcó en gran parte el derrotero de su nueva función; señalemos con mayúsculado nuestro “LA SEGE TIENE UN ACUMULADO DEUDA DE TRES MIL MILLONES DE PESOS”. Claro que puntualizó bien lo que su antecesor, Ernesto Barajas Abrego, señaló antes de irse a otros lares: “el adeudo millonario no corresponde solamente a este ejercicio fiscal”, ello se arrastra desde anteriores administraciones (sin decir cuáles pero se corrige) acumuladas desde falta de pago a maestros, exceso de gasto en programas obsoletos, ANARQUÍA EN DIVERSOS NIVELES, gastos registrados fuera de orden (?), etc…

EL CENTRO DE la tormenta se bifurca entre dos entidades para la recuperación de esos tres mil millones de pesos y la limpieza de la Sege. Por un lado, la Federación, o séase Delfina Sep federal y el que le dije tendrán que soltar la morralla para pagar lo que se tenga que pagar en índole de deuda ajena al Estado. Por el otro lado, el gobierno gallardista tendrá que aportar lo suyo para nivelar la balanza del adeudo. Aquí los aires de la tormenta, con truenos, relámpagos, centellas y demás nos lleva a INVESTIGAR dónde, cuándo, porque, cuánto, para que y porque se “gastaron la lana”. Hay culpables, de qué los hay, los hay y ellos deberán, dije deberán de aparecer a menos de que haya COMPONENDAS internas.

PARA ELLO, PARA descubrir dónde están los culpables del adeudo llegó Ariadna García Vidal, enviada directamente desde México. Quien tiene a su cargo un Súper equipo de AUDITORES escudriñando las áreas de la Sege. Punto punto.

Anexo único.- Hay cambios en puerta.