Compasión y Empatía

México tiene futuro y este futuro lleva muchos nombres: para los desmadejados o débiles, es lo inalcanzable, para los pusilánimes, lo desconocido y para los resueltos la oportunidad, por eso, este seis de junio, es inminente que el pueblo valiente y resuelto, salga a votar y a defender su voto para dar a México, nueva oportunidad.

Ante un pasado obscuro, manifiesto esta semana en el desastre de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México, no sé qué impacta más, ver las desesperación y tristeza de una madre y abuela que durante 23 horas buscaron a su hijo desesperadamente, para al fin, localizarlo fallecido; o la tragedia de otra señora, cuya hija acaba de morir y la otra tiene la columna vertebral rota y hemorragia y debe hacerse pedazos, que de por si está hecha pedazos, para recoger a la fallecida o conseguir dinero para clavos, medicinas y lo necesario para la operación, éstos, son solo dos casos al azar porque para las víctimas del Metro no hay autoridad que informe y mucho menos que se compadezca o atienda sus súplicas y carencias creadas como consecuencia de una tragedia que pudo evitarse y no les importó, tragedia que representa un pasado plagado de errores y corruptelas cuyas consecuencias se vivieron hoy, pasado construido por quienes actualmente gobiernan este país y ciudad. Morena, partido en el poder tiene más de 20 años gobernando la ciudad, tal vez por eso el presidente, tardó horas en dar condolencias a las víctimas sin, en esta ocasión, culpar al pasado dedicándole 17 minutos en una mañanera de 2 horas a los deudos, sabemos que son ellos, los mismos, quienes construyeron con todas las deficiencias posibles la Línea 12 del Metro, ¿Será por eso que los partidistas de Morena en la Cámara de Senadores se negaron a la investigación de los hechos?, a pesar de la notoria responsabilidad de quienes lo construyeron y de quienes, por negligencia no dieron mantenimiento. Para qué involucrarlos, están protegidos. Ante un presidente que se pone a si mismo por delante de las víctimas, ¿qué pueden esperar éstas?, Nada, ya que los afectados son gente trabajadora y pobre, son quienes dieron el triunfo al presidente esperanzados con un cambio que les permitiera mejorar su forma de vida elevándolos, gente ávida de promesas y no del discurso diario que envenena alma y mente y polariza a hermanos de una nación para dividirlos. Por la velocidad de los hechos vividos, las personas fueron arrancadas del discurso enfrentando su realidad, realidad que les noqueó al vivir la angustia del desdén, convirtiéndoles en pueblo ignorado y burlado por sus autoridades teniendo que peregrinar horas y días con su pena. Gente buena que utilizaba este medio para transportarse, personas que regresaban del trabajo o escuela con la esperanza de arribar para descansar y continuar otro día más, seres despreciados, sin comprensión por parte de las autoridades, desilusionados al percatarse que de quien esperaban empatía y consuelo los desdeñó con su egocentrismo monárquico alegando que no iría porque “no es mi estilo” y no deseaba salir en fotos publicitarias, comentario sin comentarios.

Solidaridad atención y respuesta es lo que pedían y piden los afectados y no un discurso más sugiriendo que debemos permanecer pobres, aspirando a comer arroz con frijoles todos los días. Esto indica que la esperanza de una transformación para que sus hijos aspiren a más no existe. Mientras las dádivas a los pobres sirven para controlar, el desprecio de un presidente frio, muestra su ego, ni para que hablar del Twitter de su señora. Mientras los deudos y afectados de las víctimas no terminan su peregrinar, el dinero para actos de contingencia no existe porque se dilapida en obras inútiles para el pueblo: un estadio ¨familiar¨ de beisbol, trenecitos que terminan el ecosistema de una región en la cual nació y cuyos habitantes encuentran oídos sordos ante quejas y peticiones de pararlas. Este 10 de mayo felicitemos a quienes tienen y no madre, tan fácil es criticar a otros, como difícil es ver la realidad del pueblo; por eso hoy, por difícil que sea celebremos a las madres cuidando lo que hay, votando en junio contra quienes nos acaban y no respetan para no llorar lo perdido. Espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias