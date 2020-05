Cómo se pierde la vida

Pregunta que en este momento debemos plantearnos a partir de esta pandemia, cada uno desde su trinchera y con el miedo permanente de como amanecí, o más bien decir ¡Cómo¡ amanecí y puedo respirar normal, estamos perdiendo la vida día con día al aceptar basura que sale de boca de comunicadores bien o mal enterados, de videos de you tuve de personas ignorantes o resentidas vertiendo su opinión personal.

¿Que cómo perdemos la vida? al vivir la de otros que ni nos van ni nos vienen, al juzgar a amigos y gobernantes sin actuar, juzgando a hijos y exparejas buscando errores y restregándolos en nosotros, porque ellos, ni enterados, perdemos la vida al criticar sin buscar mejorar, con cada queja y lamento atraemos negatividad en nuestro diario acontecer, faltamos al respeto y principios de amor y lealtad a México al ver tanta incapacidad y caprichos en el primer nivel de mando con un gabinete que no se atreve a ser leal al país actuando por omisión al evitar opinar o aplicar remedios, la vida se nos va y el año y la pandemia no ignoran que un buen político debe poder ver lo que es viable lograr y darse cuenta de lo que no se puede, por eso es curioso ver como nuestro gobernante se aferra al petróleo y a la crisis económica haciendo más de lo mismo que no da resultado con un equipo obscuro y temeroso para enfrentar los hechos como acto de patriotismo.

Me pregunto qué pensarán aquellos a quienes beneficiará el dinero que el Banco Interamericano de Desarrollo autorizó para apoyar a las PYMES siendo gestores los empresarios avalados por la Secretaria de Hacienda y en un momento de molestia el mandatario rechazó porque ¨no me gustó el modito¨ en que se le dijo, y de nuevo disminuyó las decisiones de sus colaboradores, asi que no solo perdemos la vida, perdemos la dignidad y el derecho de ser y decidir y los mexicanos perdemos oportunidades de vivir bien o al menos sobrevivir en tiempos de pandemia, nos movemos de un mundo de libertades construido con esfuerzo de todos durante años a un mundo de seguridad, algunos pensamos que la libertad y la democracia eran los grandes ganadores del final del Siglo XX y ahora vivimos en democracias muy vapuleadas donde los ciudadanos solo buscan paz y libertad, mundo que no nos mueve al pasado pero cambió el futuro democrático de los países.

Preguntémonos si este coronavirus y su cuarentena llegaron para que evolucionemos quitando todo aquello que no sea fértil, situaciones y cosas inútiles, eliminando lo que no volveremos a usar, valorando lo que este encierro nos ha enseñado para abrir las ventanas de nuestras casas y país recibiendo lo mejor, creando un mundo mejor al no solo hablar participando y actuando para dejar salir lo viciado y cultivar nuevos pensamientos y ejemplos a pesar de que quienes nos gobiernan creen división y temor, comprometiéndonos cada uno desde su propio altar sin esperar que los demás cambien o la autoridad modifique su actuación ya que no hay más ciego que el que solo ve su realidad, si cada uno se compromete a cambiar y no lo olvida, reconocerá que en este país la tormenta es doble, decisiones fallidas y el virus crearon una sacudida tan fuerte en nuestra vida que obliga a dejar el temor de que pasada la tormenta nada cambiara pues el mexicano olvida pronto y aprende lento, mientras usted y yo aprendemos