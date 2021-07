Como escribir si...

Cómo escribir si estamos en un país donde la forma de gobernar es inentendible , donde a los buenos se les acusa y violenta y a los malos se les aplaude, donde pueblos enteros de Zihuatanejo huyen a las montañas por amenazas de grupos armados y en Chiapas, las familias se desplazan por vías alternas abandonando sus casas demandando justicia ante tanta violencia, mientras el titular del Ejecutivo no ve la violencia y se confronta con el periodista Jorge Ramos, respondiéndole: Está mal informado, teniendo datos oficiales en la mano.

Cómo escribir si no se entiende cómo se puede asignar un presupuesto de 1700 millones de pesos o más, para estadios de beisbol o 500 millones para boletas para la consulta a expresidentes mientras el presupuesto para salud es precario y los hospitales se caen sin medicinas, ni mantenimiento.

Cómo escribir para entender que la corrupción se niegue si viene de parte de la familia del titular del ejecutivo y se diga que es personal y como siempre, se justifica diciendo que es una campaña en su contra, mientras se acusa y violenta la reputación y buen nombre de personas no corruptas y apegadas a derecho, difamándolas y ensuciando el trabajo arduo de años y su prestigio. Cómo escribir cuando duele el alma ante tanta barbaridad e injusticia, donde las garantías individuales cada día disminuyen y se vive con el Jesús en la boca, donde vemos gastos inútiles en una consulta popular para exhibir a expresidentes, cuyo fin es dar pan y circo al pueblo, sabiendo que, probablemente, resulte una vacilada mayor a la del famoso avión presidencial.

Cómo escribir, si la pandemia no solo no se ha controlado y está creciendo desde hace cinco semanas, ¿veremos nuevamente a gente morir y hospitales saturados? sabiendo que las vacunas, en muchas ocasiones, son rechazadas por la desconfianza que los ciudadanos tienen a que éstas no hayan sido tratadas adecuadamente según los protocolos sanitarios.

Cómo escribir tranquilos cuando vemos que en el municipio de Aguilillas se representan las agresiones a un Ejército vapuleado donde la batalla final será el control y dominio de la región por quienes deberían ser castigados.

Cómo escribir ante un ejecutivo que sabe perfectamente lo que pasa en el país, ya que en alguna de sus mañaneras declaró que el Presidente sabe todo y conoce todo, aclarando sobre la corrupción de antaño, entonces, ¿ los datos que le dan sus colaboradores, no serán los correctos?, pues los mexicanos de a pie, tenemos datos vivenciales, aunque eso sí, mientras en Marruecos inician la Carrera Solar Challenge con vehículos solares y en Holanda presentan el coche solar Nuna 11 y la Unión Europea pide a Mèxico definir una política energética coherente que promueva energías renovables, ahora tendremos gas, casa por casa, gracias a la alegría del BIENESTAR, nueva empresa del estado, estoy esperando el ¨jingle¨o cancioncita con la que nos harán saber que ya llegó, el gaaaas¨, ya que nosotros hacemos lo que consideramos correcto, aunque no sea lo ideal para este momento, no pasa nada, porque como dijo José Alfredo Jiménez: pero sigo siendo el rey.

¿Sabes como se siente cuando vives entre gente coherente? Se siente bien, porque sabes que tu futuro no pende de caprichos, ocurrencias o decisiones viscerales porque hay certeza y creatividad para hacer que las situaciones funcionen y que, las personas con las que convives, aportan siempre algo positivo por más negativo que el panorama se presente, esa coherencia nos conduce a la verdad para la que todos estamos ávidos y preparados para tenerla, una verdad con base en la justicia, una verdad con base en la honestidad, si este país pudiese vivir con congruencia, la vida seria mucho más sencilla y se compartirían logros, no se crearía caos ni se detendrían procesos de crecimiento y bondad, podemos alejarnos de la verdad, pero ésta, no por ser desconocida deja de ser verdadera, la autojustificación de personas espiritualmente frustradas nos lleva al caos y la obscuridad y no a la reivindicación de un pueblo que desea ver luz y no obscuridad en el país, pido que en sus comentarios aclaren mis pensamientos en angeldesofia@yahoo.com.m