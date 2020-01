Como cambiaron los tiempos

Acepto que los tiempos cambian y seguirán cambiando, lo que aún no logro percibir es qué tanto han cambiado para bien y qué tanto bien, estos cambios, no han permeado en nuestra sociedad;como el cerebro es un ¨músculo¨ fácil de engañar nos puede hacer creer que lo bueno es malo y lo malo puede ser bueno o mejor, de ahí que todo depende del color del cristal con que miramos,por lo que ante tanta discusión sobre el nuevo Instituto de la Salud y el Hospital de lujo en el vecino país del norte que recibió al primer nieto del actual presidente de nuestros país, ya no sabemos qué o quiénestá bien y qué no, porque cada quien puede elegir donde nacerá su hijo, siempre y cuando pueda pagarlo, máscomo estamos en época de austeridad y la mayoría de los mexicanos carecen de acceso a grandes y costosos hospitales, causa un poco de asombro el que el nuevo miembro presidencial haya nacido en un hospital de lujo, asombra la diferencia entre el decir y el hacer, el predicar austeridad y no ejercerla en lo personal, por eso, para el engañoso cerebro una cosa es decir y otra es la forma de vivir y cuando lo negativo se acumula se corre el riesgo de colapsar el ambiente ya que cuando vivimos en medios tan polarizados como se encuentra mi Mexico querido en la actualidad, la realidad intangible se hace tangible para los más y surgen sentimientos encontrados llenos de resentimiento y reproche pudiendo llegar al rechazo, asi, observamos los cambios actuales sufridos en nuestra sociedad, incluyendo el arte,antes,lleno de belleza y perfección, por lo que se le concedía a la belleza un valor real que le otorgabaimportancia ya que intrínsecamente llevaba un valor tan importante como la honestidad, la bondad, la generosidad o la justicia y de un tiempo acá la belleza interpretada en el arte se alejó de él, se sacrificó la belleza y el arte se convirtió en un medio para romper el alma, inquietar y estrujar deteriorando a una sociedad que se convirtió, como el arte, en una sociedad para romper normas, sociedad que promueveel culto a la fealdad y violencia manifestándola no solo en el arte que actualmente en un grave porcentaje expresa violencia o denosta,vivimos atrapados en una fealdad manifiesta en casi todos los medios que utilizamos en el diario acontecer y estamos atrapados en feo lenguaje, en relaciones interpersonales caracterizadas por la individualidad de las personas aunque se muevan en un mundo colectivo, individuos manifestados en el yo del ego hablando del como despersonalizarse del prójimo a través de esa individualidad, estamos perdiendo belleza ahogándonos en cosas de poco significado e ideas superficiales, por eso no nos extrañan ya los hechos ocurridos en Torreón, donde un niño asesina y se suicida producto de una familia ¨disfuncional¨ jovencito marcado, probablemente por las muertes ¨extrañas¨ de la madre y la abuela y los incomprensibles manejos de finanzas y trabajo del padre y abuelo, donde sin titubeos la familia deja de ser familia y la escuela en su individualidad no percibe a los alumnos como un individuo sino como un todo y tanto familia como escuela y sociedad autorizan y son parte de esa complicidad condescendiente donde se dice un si callado y se permite faltar al respeto careciendo de la belleza y el amor a su entorno, sociedad permisiva que en silencio dice si, puedes hacer lo que quieras, hablar como quieras y actuar como desees, si, puedes hacer lo que tú como individuo tengas por valores reales basados en principios falsos que denostan la belleza del vivir por la fealdad del aparente buen vivir permisible en todo y para todos. Difícil resulta vivir en armonía cuando desde la autoridad se da la polarización y se señalan diferencias en clases sociales y en personas, cuando se habla de austeridad republicana y no se practica como ejemplo, cuando basamos la fealdad en el simulacro y olvidamos la bondad de la congruencia y el agradecimiento a quienes nos hacen y llegaron a hacernos, por eso hoy agradezco todo, porque la gratitud es el solvente que diluye la queja, el toque mágico que atrae la abundancia y la belleza y abre la posibilidad a la alegría como prueba de humildad y amor, asi que mientras hago mi lista de agradecimientos y dejo las quejas para que mis ojos vean nuevos colores en este mundo tan turbio, les agradezco su lectura y espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx