¡Comienza Semana Santa!

A LUPITA ROMO NUESTRO RECONOCIMIETO!

Ana María Valdéz Castrejón

Por segundo año consecutivo, la tradicional Procesión del Silencio se suspende por la pandemia que seguimos viviendo todos. Es importante señalar que debemos de continuar guardándonos, no salir de casa y mucho menos viajar de vacaciones.

Tenemos que ser conscientes y no salir, permanecer encerraditos para poder continuar dándole la vuelta al virus. A ese virus que a tantas y tantas familias ha golpeado.

Vivamos la Semana Santa desde casa, rodeados nada más de quienes viven con nosotros en casa, no realizar visitas ni a familiares ni a los templos. Recordemos que en estas fechas la gente acostumbra visitar las iglesias y ahí es en donde existirán mayores contagios.

A Lupita Romo, fundadora de la Procesión del Silencio Potosina, nuestro reconocimiento sincero por tantos y tantos años de dedicación y entrega a esta noble labor que representa un orgullo para San Luis Potosí a nivel internacional.

Ahora algo para meditar durante estos días santos,

“Con el tiempo aprendes a frenar la lengua, a no reaccionar cada vez que escuchas o ves algo que no te gusta. Entonces, aprendes a alejarte. A evitar esos lugares o personas que te hacen sentir incómod@. Y comienzas a proteger tu paz, tu círculo se vuelve cada vez más pequeño y, a su vez, más saludable. A esto yo le llamo inteligencia emocional. Hay que aprender a elegir las batallas, no todo el mundo merece tu atención”. Texto: Anónimo.

Deja que las cosas se rompan, deja de esforzarte por mantenerlas pegadas.

Deja que la gente se enoje.

Deja que te critiquen, su reacción no es tu problema.

Deja que todo se derrumbe, y no te preocupes por el después.

A dónde iré? Qué voy a hacer?

Nadie se ha perdido nunca por el camino, nadie se quedó sin refugio.

Lo que está destinado a irse se irá de todos modos.

Lo que tenga que quedarse, seguirá siendo.

Demasiado esfuerzo, nunca es buena señal, demasiado esfuerzo es signo de conflicto con el universo.

Relaciones

Trabajos

Casa

Amigos y grandes amores...

Entrega todo al creador, riega cuando puedas, ora y baila pero luego, deja que florezca lo que debe y que las hojas secas se arranquen solas.

Lo que se va, siempre deja espacio para algo nuevo: son las leyes universales.

Y nunca pienses que ya no hay nada bueno para ti, solo que tienes que dejar de contener lo que hay que dejar ir.

Solo cuando tu viaje termine, entonces terminarán las posibilidades, pero hasta ese momento, deja que todo se derrumbe, deja ir, déjalo ser."

Me despido con la siguiente reflexión: ALGUNAS PERSONAS QUIEREN QUE ALGO OCURRA, OTRAS SUEÑAN CON QUE PASARÁ, OTRAS HACEN QUE SUCEDA. Michael Jordan.- Que tengan una excelente semana