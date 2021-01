Carpe Diem, locución latina atribuida al poeta romano Horacio, significa "toma el dia" o "aprovecha el momento", por eso, resulta curioso ver, cómo quien se aferra al poder no solo pierde el piso, pierde el momento para pasar a la historia como persona de bien, asi sucedió a Donald Trump quien, tras perder las elecciones en Estados Unidos se aferró al poder sin comprender que todo empieza y todo acaba y lo nuestro es pasar.

Por lo que malgastó el día y sus cuatro años al azuzar a sus seguidores, uso la palabra azuzar y no incitar, porque los llevaron como borreguitos al matadero, tal vez aprendió de su homólogo mexicano las tácticas para hablar de paz y amor hasta lograr hacer que el pueblo crea que es verdad y asi, sublevarlo con un grupo de adoctrinados causando revueltas y daño a una democracia construida con bases sólidas, tan sólidas, que sus mismos compañeros de partido, empezando por el Vicepresidente Pence decidieron tomar las riendas para devolver dignidad a su país, país donde en las cámaras, republicanos y demócratas piensan solicitar aplicar la enmienda 25 que es el cese del Presidente, lo que hizo que varios de sus ministros y empleados prefirieran renunciar que seguir en el juego. La diferencia es que en ese lado del rio la gente si lleva a su país en la piel, cosa que a nosotros nos falta, los partidos se unen en una emergencia nacional y lo que interesa es la solvencia tanto de honor como de solidez de la República para evitar el riesgo del deshonor nacional e internacional, cuando un país está en manos de un enfermo de poder alguien tiene que poner orden, por eso, como mexicanos, debemos salir en julio a votar para defender a nuestra patria contra quienes puedan pensar que están solos para gobernar y desgobernar, para componer y descomponer lo que como mexicanos hemos construido, demostrando que somos patriotas y no patrioteros, que somos personas con bases sólidas, que ya podríamos entre otras cosas, haber reclamado el apagón que dejó a muchos sin luz, no por el apagón en sí, sino porque la Comisión Federal de Electricidad presentó un papelito falso culpando a las empresas de energía renovable, o reclamar el que el Subsecretario de Salud pueda irse de vacaciones a Oaxaca en medio de una pandemia que sigue acabando con vidas de compatriotas y decir que es porque está cansado, y nadie dice nada como no sean memes inútiles que resuelven nada de la situación,.

El reto es aprovechar cada día sin dejarlo pasar, evitando que México se vea más afectado de lo que ya está, sabemos que somos personas llenas de pasión y que esta situación vivida nos ha derribado y nos lastima convirtiéndonos en protagonistas de nuestra propia historia, historia que por momentos nos hace sentir que vivimos en un desierto sin encontrar un oasis, más, sabemos que aunque el viento sople en contra , México continúa porque cada uno como ciudadanos podemos aportar una estrofa para componer un mejor ritmo en nuestro himno, no caigamos en el peor de los errores llamado silencio, el mensaje y la lección para nosotros mexicanos y para los partidos de oposición es buscar candidatos adecuados, tener candidatos honorables, porque ¨A Dios rogando y con el mazo dando, si dejamos de estar interesados en el país, estaremos remando en contra de nosotros mismos haciendo de él y de nuestra vida un infierno, la sociedad de hoy somos nosotros, aquellos mexicanos que permanecimos vivos sabiendo que las experiencias de todos, presentes y ausentes alimentan las situaciones vividas y por vivir, porque el futuro está en nosotros y es una tarea que todos debemos asumir para caminar por la vida, no permitamos que la vida se nos pase sin vivirla y recordemos que en esta semana de Reyes Magos nos trajeron el oro recordándonos que tenemos el privilegio y la responsabilidad de reinar en nuestra vida, nos trajeron mirra para enterrar todo aquello que no nos sirva y recordarnos que formamos parte de un todo mayor de lo que nuestros sentidos pueden percibir.

En nosotros esta sostener la democracia como los dirigentes republicanos Michael Pence y Mitch McConell quienes con lucidez y valor dijeron NO a su jefe dejando de justificar sus barbaridades, recemos porque esto suceda en nuestro país, mientras yo espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias