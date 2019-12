Bendecido 2020

A veces se nos olvida que el tiempo no se detiene y la vida se va en un instante, haciendo recuento con nostalgia recuerdo a todas aquellosamigos y conocidos que partieron a mejor vida durante este año que termina y me percato que la vida se nos puede ir en cualquier momento, por eso hoy es el día para agradecer y decir te quiero a quienes amamos y nos importan, porque la vida es hoy, por eso hoy bendigoel Año Nuevo 2020 que como cada año, no llega en silencio, llega con bulla y algarabía y nos hace renovarnos en el amor y los buenos deseos creyendo que con esto eliminaremos fantasmas y miedos, por eso buscamos cada inicio de año hablar con suavidad y gentileza con el idioma de la paz para no alborotar nuestros demonios y asustar a nuestras almas que asustadas de sobra están con tanta calamidad y zozobra, y sin embargo, al avanzar los días del año nos sumergimos nuevamente entre noticias y desconcierto retomando temores e incertidumbres, porque la realidad es que desconfiamos de todo y de todos y, no solo hemos perdido la fe,hemos abandonado a nuestro niño, ese que nos da certeza para recuperar fe y esperanza, asi que cuando dejamos de jugar, envejecemos, porque jugar y creer son clave para la felicidad permanente; envejecemos cuando perdemos el poder de ser niños siempre, por eso, en este país sin tener permiso se necesita reír y encontrar humor cada día, tener un sueño, pues cuando éstos se pierden, uno muere, ! ¡Cuántas personas vemos caminando por ahí, muertas en vida y ni cuenta se dan! Cuantos viejos deambulan sin conocer la diferencia entre envejecer y crecer y cuántos viejos jóvenes vemos y en ocasiones criticamos o prejuzgamos por no envejecer como ciertos cánones señalan, ya que ellos,siguen siendo jóvenes aceptando sus cambios y limitaciones.

Por eso en este 2020 reconozco que no hay valor mayor que el necesario para encontrarnos con nosotros mismos, reconozco que no hay fracaso mayor que el no intentar y que la perfección como tal no existe, reconozco que lo importante es trascender con hechos y acciones y no palabras por lo que la única forma de impactar vidas es ayudando desde el corazón,por eso,deseo bendiciones a quienes tocan nuestra alma con cariño y respeto aceptándose y aceptando errores e imperfecciones propias y de otros sabiendo que es la generosidad la que ilumina y da alas, bendiciones a quienes escogen quedarse en este país para hacer nido y realizar sueños, bendiciones para aquellos gobernantes que respetan las leyes y ejercen la impartición de justicia de una forma honesta e imparcial, aunque tal vez, solo tal vez, suene utópico y no podamos bendecir a tantos, sin embargo el amor debe ser para todos y las bendiciones también, por lo que deseo soñar que mi país mejora este año para que aquellos ciudadanos que deciden escoger vivir en libertad y paz puedan caminar por las calles sin temor,sabiendo que Dios nos trajo a este mundo para ser felices aunque en ocasiones tengamos motivos para llorar, por eso bendigo en este nuevo año a quienes ansiosos de vivir dejan atrás rencores y enojos y ejercen el perdón en su persona yante las ofensas de otros, bendiciones para las personas que piensan antes de hablar y se enfrentan con su propia conciencia actuando con responsabilidad sin vivir en apariencias, brindo por aquellos medios que entienden su responsabilidad al informar aquellas situaciones que realmente interesan a la gente de manera objetiva, sin permitir que la pequeña espuma que fluctúa en la superficie de la nota,sea la noticia,evitando ser camaleones que disfracen lo que es real,cambiando hechos por el color del medio que lo publica.

Por eso, me gusta la gente que calla y oye desde lejos buscando a Dios en cada minuto de vida con el silencio mutuo y hablan también con el silencio y se parecen a las estrellas que vemos lejanas y sentimos tan cerca de nosotros, personas que con una palabra y una sonrisa les basta para dar alegría y paz, personas que en el pasado encuentran la presencia de Dios y al ver el futuro caminan confiando en El, bendigo a las personas que deciden en este Año Nuevo ser honestas y congruentes, que viven con respeto, que aman con amor limpio y miran con los ojos del corazón sin juicios o críticas, porque cada día es un día nuevo y está hecho de amor y paz ejerciendo caridad en cada paso y comprensión hacia nosotros y los demás cada día del nuevo año, personas que no buscan a Dios afuera porque saben se encuentra dentro de nosotros y a cada momento y en cada minuto del día se puede manifestar con nuestras actitudes, personas que saben que la felicidad se construye en este 2020 con la paz del alma y apreciando las cosas sencillas de la vida y mientras yo hago mi lista de deseos y compromisos para este nuevo año y busco un reencuentro con Dios y el universo, espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mxen 2020 agradeciendo los recibidos en el 2019.