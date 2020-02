Así es mi Mexico actual

Tere Derbez B





Platicando con mi amigo Luis Latapi, al escuchar sus sabios comentarios y análisis sobre nuestro México actualmente,coincidimos que a partir de la conquista de España y probablemente desde antes de ésta, nuestro pueblo siempre se ha encontrado dividido y entre la conquista de los españoles y nuestro carácter o genética indígena, nos acostumbramos para poder sobrevivir,a que nos lleve la corriente y entonces somos apáticos e indiferentes a los acontecimientos que ocurren en el país hasta que nos toca en carne propia, si a eso aunamos el franco divisionismo y las diferencias de clases sociales existentes, ahora exacerbadas al escucharlas voz en pecho desde la garganta de nuestro máximo representante,observamos una diferencia clara en la sociedadentre ¨fifís y chairos¨ difícil de superar,convertida en crisis, asi, resulta que no tenemos ni para dondeorientarnos y asi, encontramos no un México ni un solo pueblo, encontramos al México conlos chairos defensores de la patria que antaño, muchos, fueron parte de la corrupción de mil maneras y ahora son redentores de un país corrupto del cual ellos y todos, fuimos parte de su creación y en este momento de redención, ellos creen a pies juntillas lo que el mandatario diga por disparatado que suene y siempre hay una justificación, encontramos al México de la clase media, ese muy vapuleado y en ocasiones desesperado con jóvenes sin trabajo ni oportunidades, el de los adultos mayores pensionados o no, a los que no les alcanza en su gran mayoría para sostener la vida que tuvieron mientras trabajaron y fueron, acorde a algunos, productivos; tenemos el México empresarial, ese que se juega todo por todo y en ocasiones analiza si vale la pena seguir aquí, arriesgando todo, dentro de ese México empresarial se encuentran quienes laboran con ellos, quienes, mientras reciban su sueldo poco les afectan los acontecimientoso sufrimientos empresariales, ya que mientras tengan su cheque quincenal nada pasa, tenemos al abandonado pueblo indígena, que, no se ve mucha compostura para ellos, quienes acostumbrados a su precaria vida continúan su viaje sin mayores aspavientos, tenemos al México que en este momento se siente abandonado ante la falta de medicamentos y básicos para ellos o sus seres queridos en contraste con el México acomodaticio, gente inteligente que busca acomodarse en el nuevo Gobierno, ese que busca lugar en las nuevas chambas sin importar nada más que su seguridad, tenemos el México churrigueresco que entre bombas y platillos pertenecen a Asociaciones, Colegios, Barras, etc. que desafortunadamente hasta hoy, ellos como la mayoría de los partidos de oposición hablan pero no actúan, asi podría seguir hasta el infinito y más allá tratando de asimilar nuestras herencias, la indígena y la española mezcladas con muchas más y aunque tenemos cosas maravillosas como mexicanos lo preocupante es que tenemos una falta de sentido de pertenencia increíble y lo relevante es que no estamos sopesando el México que les estamos dejando a nuestros hijos y nietos, nos quejamos abiertamente pero no estamos dispuestos para actuar,perdimos la perspectiva a largo plazo y me encantaría poder pensar que ésto, es simplemente un paso transitorio para mejorar y no dañar, para crear un México unido y con futuro y no jugar volados con el futuro de nuestros hijos y nietos, quiero pensar que como ciudadana y ciudadanos podemos reunirnos para celebrar un México verdaderamente amoroso y amable, ese que inicia en primera persona y hace el cambio con el yo soy amable a pesar de las circunstancias que vivo, ese ciudadano que pueda moverse más allá de las limitaciones que existen, que cuestiona, no su valía ni la del país, que cuestiona su indiferencia y la repele para ser miembro activo del cambio verdadero que debe surgir a través de las no diferencias, del amor real a la Patria y a sus semejantes, ese mexicano dispuesto a cambiar y dar todo por todos moviéndose más allá de sus limitaciones y mientras yo sigo soñando con un país de verdaderos cambios para bien, le invito a analizar la realidad no siempre agradable de los cambios, esperando sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias.