Antorcha | Cierra Antorcha su Espartaqueada Deportiva

LLAMA A LUCHAR POR EL PODER POLÍTICO





Estado de México, Veracruz y Puebla, grandes ganadores de la Espartaqueada Deportiva 2023





Miguel Ángel Álvarez López





Con la presencia de Wang Huijun, representante del Embajador Zhang Run de la República Popular China en México y del gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, el Movimiento Antorchista Nacional clausuró su XXI Espartaqueada Deportiva 2023, en la que compitieron por espacio de una semana 10 mil deportistas provenientes de las 32 entidades. En su discurso de clausura, el líder nacional, Aquiles Córdova Morán, dijo que la Espartaqueada recuerda al pueblo que la tarea para un cambio a fondo sigue siendo educar, organizar y politizarse para alcanzarlo, tal como han hecho países como China en la etapa contemporánea.





“Si no hay pueblo, no hay revolución, tenemos que politizar al pueblo, debemos darle una ruta, por eso es importante la Espartaqueada, porque le dice al pueblo mexicano que la tarea sigue siendo educar, organizar y politizarse para una transformación a fondo”, dijo el líder nacional del antorchismo, como la estrella polar a perseguir, tal como la búsqueda del socialismo, perseguido por el Partido Comunista de China (PCCh) a través de varias generaciones. Reconoció el esfuerzo detrás de la Espartaqueada pues es un evento con tradición buscando unir al pueblo y a los jóvenes para que aspiren a cambios profundos, el pueblo es invencible.





Explicó que el principal problema de la Cuarta Transformación (4T) con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es que nadie logra definir la ruta, supuestamente es una continuación de otros movimientos históricos, pero "no tiene rumbo, no tiene proyecto, no observo cambios en las áreas claves", por eso el antorchismo sigue siendo una alternativa política para los mexicanos, debe decirle al pueblo qué queremos cambiar e invitarlo a que partícipe para que sea una revolución popular.





"Los males se agravan notablemente, ahora en este sexenio de la Cuarta Transformación, con peores condiciones para el pueblo mexicano" dijo Córdova Morán, por ello, señaló que la liberación del pueblo debe ser obra del pueblo, un camino que el antorchismo ha planteado desde su nacimiento y se vuelve más urgente por el contexto internacional. “Está claro que las grandes potencias capitalistas necesitan los mercados de todo el mundo, para los materiales estratégicos de gran valor industrial, a cargo de los monopolios, no queda más recurso que entrar a sangre y a fuego”, dijo sobre los conflictos que están a la orden del día.





Ante la presencia de diplomáticos, el líder social dijo que el pueblo mexicano debe aprender aspectos muy puntuales de China, entre ellos el de no imitar su proyecto, pues no es una potencia imperialista que imponga su modelo, sino que apoya a quiénes buscan su propio camino de desarrollo. "El socialismo no aparece por arte de magia después de tomar el poder. El socialismo no surge espontáneamente, sino es un proceso que conlleva aún la organización económica del capitalismo. El socialismo no es el reparto de la pobreza, sino de la riqueza" por ello afirmó que es posible el cambio en México, con respeto a la propiedad privada, pero sometidos al proyecto económico que imponga el partido Movimiento Antorchista Nacional de llegar a tomar el poder de la nación, tal como lo está haciendo el PCCh.





Aquiles Córdova también reconoció la presencia del gobernador Céspedes pues los problemas actuales exigen de la unidad nacional y suscribió el llamado de la edil tecomateca, Araceli García Carrión, a retomar el diálogo en la búsqueda de soluciones y atención a la población.





Edomex se lleva el triunfo a casa





Encabezan el tablero final Estado de México; Veracruz y Puebla en. Segundo y tercera posición. Se brindó reconocimiento a las delegaciones de las otras entidades, entre ellos el Centro Universitario Tlacaélel y el Instituto Deportivo Salvador Díaz Mirón.





En su intervención, la edil Araceli García Carrión, explicó que la zona mixteca sigue enfrentando una problemática aguda de emigración y la pobreza, sin embargo, Tecomatlán está mostrando que al organizarse en el Movimiento Antorchista puede alcanzarse desarrollo. Denunció la falta de recursos desde el gobierno federal y el recorte por parte de las autoridades estatales. Destacó que los habitantes de Tecomatlán reconocen el liderazgo de Antorcha en la lucha contra la pobreza y pidió al gobernador que se retome el diálogo con el gobierno estatal, se abone a la reconciliación y se abra una ruta de interlocución para apoyar a la población.





"China: un asalto al cielo", un cuadro cultural que engalanó el evento, a cargo de los Grupos Nacionales del Movimiento Antorchista, integró teatro, bailes y danza en un recorrido de los difíciles momentos en que inició una nueva China, en 1921, con la fundación de su Partido Comunista hace 100 años. El cuadro artístico que movilizó en el escenario a decenas de jóvenes artistas conmovió a los presentes, trayendo al público mexicano la trayectoria de lucha del PCCh, la heroica larga marcha y otros capítulos que constituyen el liderazgo de los comunistas en su ascenso como fuerza política líder del pueblo chino.





La Ministra de negocios de la Embajada de China, Wang Huijun, en representación del Embajador Zhang Run, así como la Agregada de la Embajada, Yao Xing y Hao Hu, representante de la agencia de noticias Xinhua, reconocieron el programa cultural como una proeza y un verdadero homenaje a las aspiraciones de su país.





I/P