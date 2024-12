Análisis | Haz valer el amor que ya eres

Si observas a una persona realmente feliz, la encontrarás construyendo obras que den paz y armonía, tal vez escribiendo un libro o una sinfonía, educando a sus hijos con amor y alegria aunque en ocasiones le desesperen, la ves plantando flores en su jardín, o b u s c a n d o lo desconocido, jamás la encontrarás haciendo daño al prójimo o aventando por las escaleras a alguien indefenso por el simple hecho de no estar de acuerdo con ella, mucho menos la encontrarás buscando la felicidad como si fuera la cuenta de un collar que se ha deslizado bajo el refrigerador; por eso, tras lo ocurrido a la Presidente de la CEDH en nuestro San Luis Potosí, no me queda duda que en nuestro país y ciudad han cambiado los valores y dejamos de dar importancia a los verdaderos valores, ahora resulta que estamos en la Ley de la Selva, el más fuerte hace daño al que puede y ve más desvalido, vergüenza y susto da ver las noticias en cualquier canal porque lo único que se escucha es violencia, vejaciones y daño, aún recuerdo cuando existía la “sección roja” en los periódicos, esa que los papás tenían estrictamente prohibido leer a niños y adolescentes, que en ese tiempo obedecían, tiempos en que las decisiones diarias se hacían buscando el mayor bienestar propio y de la comunidad, será que no hemos aprendido nada del pasado, será que la energía emanada en este momento, nos sé si por los menos o por los más, está contaminada con tanto desequilibrio mental, porque nada, nada, justifica la violencia que estamos viviendo en todos los ámbitos, la falta de compasión con que nos desempeñamos en el mundo actual. En el mundo del bienestar y la salud holística, los chakras ocupan un lugar destacado como centros energéticos que influyen en nuestra salud física, mental y espiritual y resulta que los chakras de la mayoría están desalinéados, o, tal vez, usted lector amable poco o nada ha escuchado de ellos, así que de manera simple le digo que son originarios de la tradición hindú, los chakras son siete puntos de energía distribuidos a lo largo de la columna vertebral, cada uno, asociado con diferentes aspectos de nuestra existencia, aunque está demostrado que son treinta y dos, pero los relevantes son siete.

Comprender y equilibrar estos centros energéticos puede ser la clave para alcanzar un bienestar integral, cuando vivimos con el miedo que estamos sintiendo, los chakras se disocian, cuando se afecta al chakra raíz y se disocia, el miedo aparece, lo primero que tenemos que hacer para alinearlos es sanar el sistema familiar, porque de ahí viene el inicio de nuestra desalinéamento del chakra raíz también llamado Muladhar, el segundo es el de la dulzura, la comprensión, a través del que podrás gestionar tus emociones, es el que nos permite aprender a disfrutar lo bello de la vida, si se descarga no aprendemos a gestionar nuestras emociones sobre todo como determinante de nuestro ying/yang y no nos permite fluir. Ahora que si tú autoestima, como el de la chica que aventó a la Presidente de la CDH por las escaleras, está muy baja es porque está muy desalineado su segundo chakra y la frustración aflora, tenemos que recordar que los tres primeros chakras son primordinales en la formación de nuestra autoestima.

Pero como no es mi intención dar una lectura de chakras, si es mi intención dejar claro que si no regresamos a ser congruentes y vivimos con compasión y amor, esto seguirá siendo un caos, por lo que debemos expandir nuestra conciencia y elevar nuestra espiritualidad, así que ahora como nunca encontramos que nos duele el cuerpo y los males se extienden, pero, ¿Por qué nos duele el cuerpo? duele porque no te atreves a conectar con tu divinidad. Y te da miedo la libertad, duele porque no te permites recordar que has nacido para crecer y trsscender desde el amor que ya eres, duele el cuerpo porque no inviertes en silencio ni haces las paces con tu soledad y con tu oscuridad y olvidas que eres un ser de amor en constante expansión., así que ¡por Dios!, dejemos de vivir en el canal de la tragedia y el dolor encasillándonos y atrofiándonos en todos sentidos, causando estragos, despertemos a la magia y el poder que da el amor y dan los chakras alineados para vivir en un mejor mundo y aprender a gestionar nuestras emociones saliendo de ellas sin conflictuarnos, utilizando como medio el sentimiento del agradecimiento para equilibrar nuestro ying/yang y poder hacer de nuestro país , un país de amor y evolución para desarrollar confianza y no frustraciones, si tú como yo lo deseas escríbeme en angeldesofia@yahoo.com.mx y si deseas saber más sobre los chakras también pregúntame. Haz valer el amor que ya eres.