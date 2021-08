Recientemente, volví a leer este versículo de Isaías 55:7, que dice: “Dejé el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar”; y lo que llamó mi atención, fue la frase con la que termina este versículo, la cual dice: “El cual será amplio en perdonar”.

Esto debe traer ánimo y consuelo a nuestra vida, ya que, si algo es cierto en nuestra vida, es que de una u otra forma estamos pecando, ya sea con nuestro pensamiento, con nuestras palabras, con lo que hacemos o con lo que sabemos que es bueno y no lo hacemos (lo que se conoce como pecado de omisión); y claro que siendo esa nuestra condición, qué bendición es saber, no solo que Dios nos perdona, pero “Que es amplio en perdonar”, es decir, el Señor en su perdón hacía nosotros es extenso, vasto, espacioso.

Ahora, en el versículo que estamos meditando en esta ocasión, hay algunas cosas en las que es importante que reflexionemos; la primera, es que vamos a gozar la bendición del “Amplio perdón” que Dios nos ofrece. Hay que considerar que el versículo comienza diciendo “Deje el impío su camino”, la palabra “Impío” significa alguien que carece de la virtud, de la piedad, que es hostil en cuanto a las cosas sagradas, y se usa para referirse a aquella persona que no tiene fe en Dios; es decir que en primer lugar, es necesario que se deje ese camino en donde no se toma en cuenta a Dios para nada, donde no importa lo que Dios dice, donde se sigue su propio camino y sus propias ideas, es ser sabio en su propia opinión, y poco o nada se interesa en lo que Dios quiere de su vida; y todo comienza con lo que Cristo hizo por nosotros, para dar salvación y perdón de pecados y la vida eterna, a partir de eso, se dejar ese camino de impiedad y se puede experimentar lo que realmente significa “Que Dios es amplio en perdonar”.

Regresando al versículo, sigue diciendo: “…Y el hombre inicuo sus pensamientos…” La palabra “Inicuo”, significa: malvado, injusto; hemos dicho en otras ocasiones que algo que es muy importante cuidar, son nuestros pensamientos que por nuestra humana debilidad y por nuestra condición de pecadores se inclinan hacía lo malo, y eso es algo que necesitamos dejar y comenzar a pensar en la manera que Dios quiere que pensemos, que es de acuerdo a su Palabra. Arrepentimiento significa un cambio de mente, en donde dejamos aun lado nuestra manera de pensar y comenzamos a pensar de la manera correcta; y mientras no haya arrepentimiento, no podremos comprender lo que significa, “Dios es amplio en perdonar”.

Finalmente, no solo Dios quiere que dejemos nuestros malos caminos y pensamientos, pero quiere que nos volvamos a Él, que lo busquemos, que dejemos de hacer lo malo, pero que no nos quedemos a la mitad, sino que ahora hagamos lo bueno, que tomemos la decisión de volver a Él por medio de la oración, de su Palabra y de una vida que tiene como prioridad el hacer su voluntad, el agradarle, y es de esa forma que con claridad, vamos a valorar y apreciar el significado de que Dios es amplio en perdonar. ¡Amén!