Algarabía | Violencia contra las mujeres

A lo largo de mi carrera y mi trabajo como activista he sido testigo de infinidad de casos de violencia contra las mujeres, casos desgarradores que nos hacen cuestionarnos la gran descomposición social en la que vivimos.

Lo más alarmante en estos casos de violencia es que muchas mujeres no nos damos cuenta de que estamos siendo violentadas, hemos normalizado y romantizado tanto las relaciones conflictivas, al grado de dudar de nosotras mismas.

El 66% de las mujeres en México viven violencia emocional, los insultos la indiferencia, las comparaciones y amenazas son solo algunas de las manifestaciones de violencia psicológica.

Les platico el caso de Laura (he cambiado su nombre real para proteger su identidad), ella es una mujer joven madre de cuatro hijos, que vive en el interior del estado de San Luis Potosí.

“Él siempre me decía ‘estás gorda, tú no eres nada sin mí’. Me negaba a creer que eso era violencia, pero se te va metiendo, te lo vas creyendo y la violencia crece. En la última discusión, él tenía un arma apuntando a mi cabeza. Ese día me dije ‘si no salgo ahora de esta casa caminando, voy a salir un día en una caja’. Después de eso tuve que llegar hasta el psiquiatra. Estoy trabajando contra el trastorno de ansiedad”, cuenta Laura.

Laura pertenece al 66% de las mujeres (de 15 años y más) que ha sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida.

“Yo no quería seguir viviendo en ese ambiente de insultos. En una ocasión le pedí el dinero para la comida de los niños, se los negó. Le dije que lo denunciaría ante el DIF. Llamé a la Instancia Municipal de la Mujer para que me brindaran el apoyo. Fue ahí que empecé a recibir ayuda psicológica. No me animaba todavía a dejarlo, pero con las terapias me di cuenta que lo que pasaba no era mi culpa. Fui abriendo los ojos y cuando se vuelve a dar otro suceso de violencia, tomé a mis hijos y resolví salir”, me dijo.

Su historia refleja la gravedad de la violencia emocional que suele escalar y que en otros casos termina en feminicidio. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece en su articulo 6 que la violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica. Ello engloba actos de negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.

Las mujeres que viven este tipo de violencia llegan a dudar de si mismas, y se asumen como responsables de lo que ocurre, incluso a poner en tela de juicio que realmente haya pasado el acto violento, el sentimiento de culpa e incluso a creer que merecen ese trato.

Querida familia lectora, estamos a unos días del 25 de Noviembre y les invito a que reflexionemos en este tema, gracias por leerme y les invito a seguirme en mis redes sociales:

@MarvelyCostanzo