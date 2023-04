Algarabía | ¡Vamos al Mercado República!

Queridos lectores, se llego el día de la publicación de mi colaboración para Organización Editorial Mexicana y este día quiero platicarles sobre una visita que realicé a uno de los mercados municipales más importantes de nuestro país ya que cuenta con el distintivo de ser uno de los más grandes de México.





Un sábado al medio día con un clima muy agradable en la capital potosina tuve el honor de realizar un recorrido por todas las instalaciones de este espacio en el que convergen de manera simultanea la tradición de la comida mexicana, la música que acompaña a los locatarios de este lugar, la gente caminando entre los puestos eligiendo la mejor mercancía para llevar a sus hogares y una calidez humana que caracteriza a las personas que habitan este emblemático espacio.





Me encontré con hallazgos muy importantes, los comerciantes de este lugar se encuentran organizados pero muy desatendidos por las autoridades municipales. Ingresar al estacionamiento es como llegar a una cueva fría y húmeda y con un olor desagradable, muy pocos faroles están funcionando y lo primero que llama la atención es un letrero en una cartulina que deja claro a los amantes de lo ajeno que ese lugar esta vigilado por sus habitantes, así que si alguien asiste con la intención de robar o estafar se va a topar con un ejercito de comerciantes que le harán pagar sus fechorías.





Los puestos de fruta llenos de color y alegría, las carnicerías con los cortes de más alta calidad así como los retazos de hueso para hacer un buen caldo. Otro de los pasillos que siempre me llena de curiosidad es el de las hierberías, aquí encuentras desde el té de manzanilla para el empacho, como puedes encontrar la cura para la mala suerte o algún amuleto que te proteja de las envidias que tanto están a la orden.





Desgraciadamente no todo es alegría y colores, también es un lugar muy inseguro para las personas que ahí trabajan, las alcantarillas están tapadas por falta de mantenimiento, me platicaron los locatarios que hace más de cuatro meses que los sanitarios se encuentran fuera de servicio, que constantemente son presas de la delincuencia y que no hay la presencia de ningún policía que pueda auxiliarles. En los techos encontramos láminas que están colgando y la gente que por ahí camina corre el enorme peligro de qué la lamina le caiga encima.





Me fui de este lugar con una enorme gratitud por la gente que ahí me recibió amablemente, pero también con una gran tristeza por ver la falta de compromiso de las autoridades municipales, específicamente de la dirección de Plazas y Mercados, puesto que en ellos recae la responsabilidad de dar mantenimiento a estas áreas que además de ser un espacio en el que viven prácticamente ahí sus locatarios por todas las horas que laboran y la afluencia de clientes que cómo yo, asistimos al menos una vez por semana para surtirnos de fruta fresca y aprovechamos para mantener el comercio local vigente.





A través de esta algarabía, me permito hacer un llamado a nuestras autoridades municipales para que pongan manos a la obra en el mantenimiento que ocupa este espacio, sabemos que existe un proyecto para la rehabilitación, pero mientras esto sucede, las personas necesitan sanitarios que SÍ funcionen, luz en el estacionamiento, que el drenaje no sea un problema de salud por estar expuesto y que los techos no estén a punto de caer. Se necesita un proyecto de rehabilitación, pero también se necesita un espacio digno para sus usuarios.





Gracias querida familia lectora por llegar a este punto, nos leemos en la próxima algarabía. Quedo a sus órdenes en mis redes sociales @marvelycostanzo